China investeste masiv in Balcani, spre ingrijorarea Europei

Mult timp, Occidentul a considerat Rusia drept principalul rival in aceasta regiune fragila si saraca din Europa de Sud-Est. Insa noul actor care conteaza este China, tara care a decis sa investeasca in aceasta regiune prea saraca pentru a-si dezvolta infrastructura si a-si sustine industria in criza.Pentru moment, UE este responsabila pentru 70% din investitiile straine directe in Serbia, Albania, Bosnia-Hertegovina, Kosovo, Macedonia de Nord si Muntenegru, o cifra mult mai importanta decat investitiile chineze de 1%, arata datele furnizate de Comisia Europeana pentru perioada 2007-2016. Insa in ultimii ani chinezii au devenit mult mai activi, in special prin intermediul creditelor cu dobanzi reduse a caror valoare a permis gigantului asiatic sa concureze cu UE.Orasul Smederevo, est de Belgrad, capitala Serbiei, gazduieste cea mai mare otelarie din Serbia, cumparata de chinezi. Sau mai degraba "de prietenii nostri", cum spune muncitorul Zoran Matic, care este fericit ca grupul chinez HBIS a salvat de la faliment aceasta otelarie cu 5.000 de angajati dupa ce a platit suma de 46 milioane de euro. "Salariile sunt platite cu regularitate. Orasul s-a trezit", spune un alt muncitor, Novica Djordjevic.Cu doi ani inainte de venirea chinezilor, grupul american US Steel a decis sa iasa de pe piata din Serbia vanzand Guvernului de la Belgrad, pentru un pret simbolic de un euro, otelaria de la Smederevo si datoriile companiei. In prezent un purtator de cuvant al companiei anunta ca societatea a trecut pe profit iar veniturile au crescut cu 37%.Aceasta poveste de succes l-a determinat pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, sa incerce in 2018 sa ii convinga pe chinezi sa preia si mina de cupru de la Bor. In prezent, Vucic vrea sa creasca investitiile in tehnologiile de varf astfel incat Serbia sa devina un centru de dezvoltare pentru autovehiculele viitorului.Poarta de intrare in sudul Europei, Balcanii sunt o componenta importanta a "Noului drum al matasii" pe care China vrea sa il puna la punct in ideea de a-si stimula exporturile. Insa acest lucru ingrijoreaza Bruxelles-ul, comisarul european pentru extindere si politica de vecinatate, Johannes Hahn, exprimandu-si "temerile fata de efectele socio-economice si financiare pe care le pot avea investitiile chineze", in aceasta regiune saraca.Johannes Hahn evoca cazul micului stat Muntenegru, a carei datorie a explodat pentru a ajunge la 70% din PIB, dupa ce tara a contractat un imprumut de peste 800 milioane de euro de la o banca chineza pentru a construi o autostrada prin munti. "Aceste investitii chineze vin deseori cu conditii", spune Johannes Hahn, ceea ce este de natura sa puna in pericol obiectivul "imbunatatirii stabilitatii si dezvoltarii economice a Balcanilor".Lipsite de bani, tarile din Balcani nu au acces la pietele financiare europene si "nu sunt in masura sa refuze banii", spune Matt Ferchen, specialist in China la centrul de reflexie Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy.Cu atat mai mult cu cat fondurile chineze vin fara obligatii in ceea ce priveste lupa impotriva coruptiei, una din preocuparile UE in regiune."Noul drum al matasii" va fi una din temele centrale ale summitului '16+1' care va avea loc vineri la Dubrovnik (Croatia), reunind China si tarile din Europa Centrala si de Est.