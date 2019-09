Christine Lagarde a primit unda verde din partea Parlamentului European pentru conducerea BCE

Eurodeputatii au aprobat cu 394 de voturi pentru, 206 impotriva si 49 de abtineri recomandarea de numire a Christinei Lagarde la conducerea Bancii Centrale Europene.Parlamentul European emite un aviz fara caracter obligatoriu asupra numirii in functie a presedintelui Bancii Centrale Europene, decizia finala fiind luata de catre Consiliul European. Christine Lagarde il va inlocui pe Mario Draghi la conducerea BCE incepand cu 1 noiembrie.Anterior votului, eurodeputatii au dezbatut in plen candidatura Christinei Lagarde din perspectiva capacitatii sale de a ocupa aceasta functie. Candidatura va fi inclusa pe agenda summitului UE din 17-18 octombrie.In varsta de 63 de ani, Christine Lagarde va avea sarcina dificila de fi succesorul italianului Mario Draghi, care a facut istorie la BCE prin introducerea mai multor instrumente necesare pentru protejarea monedei unice si sustinerea economiei regiunii. In acest sens, intentia exprimata de Lagarde de a "ajunge la un consens" in cadrul Consiliului guvernatorilor BCE va fi pusa rapid la incercare. Aceasta instanta compusa din 25 de membri pare in prezent divizata atunci cand vine vorba de directia urmata de BCE in contextul unei economii care incetineste in zona euro.Christine Lagarde a avertizat deja ca politica monetara "nu poate majora potentialul de crestere pe termen lung al statelor", facand un apel catre guvernele din zona euro sa isi coordoneze politicile economice si sa elaboreze un raspuns bugetar comun in cazul unei crize.