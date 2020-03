Christine Lagarde: BCE va adopta masuri pentru a sprijini economia, daca va fi necesar

Oficialul BCE se alatura astfel angajamentelor omologilor sai din SUA, Japonia si Marea Britanie, care au indicat ca ar putea urma decizii de politica monetara pentru atenuarea efectelor raspandirii epidemiei. Luni, Fondul Monetar International (FMI) si Banca Mondiala (BM) au anuntat ca sunt pregatite sa ajute statele membre sa rezolve dificultatile economice provocate de Covid-19, inclusiv prin finantare de urgenta.In conditiile extinderii rapide a economiei pe plan global, guvernele si bancile centrale sunt sub presiune sa sprijine cresterea economica, afectata de restrictiile de calatorie, slabirea cererii, intreruperi ale lanturilor de aprovizionare si turbulentele de pe pietele financiare."Suntem pregatiti sa adoptam, daca va fi necesar, masuri adecvate si tintite, proportionale cu riscurile. Epidemia se dezvolta rapid, ceea ce provoaca riscuri la adresa perspectivelor economiei si a functionarii pietelor financiare", a afirmat, luni, Christine Lagarde.Analistii apreciaza ca printre instrumentele pe care le are la dispozitie BCE pentru a sprijini economia se afla creditele ieftine pentru firme, injectarea de lichiditati suplimentare si mai multe achizitii de obligatiuni.Anul trecut, Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene a decis ca rata dobanzii la operatiunile principale de refinantare si ratele dobanzilor la facilitatea de creditare marginala si la facilitatea de depozit vor ramane nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25% si, respectiv 0,50%. Analistii se asteapta ca pana la finalul anului BCE sa reduca cu inca zece puncte de baza ratele dobanzilor.Desi este posibila o reducere a ratei dobanzii, analistii estimeaza ca o astfel de decizie ar avea doar rolul de a semnala determinarea BCE de a furniza masuri de stimulare a economiei.Viitoarea reuniune de politica monetara a BCE este programata in 12 martie.