Christine Lagarde: Este responsabilitatea Bancii Centrale Europene sa mentina stabilitatea euro

"Asadar, este de datoria noastra sa sporim si sa sustinem aceasta incredere - garantand ca bancnotele sunt sigure, sistemele de plati sunt robuste si valoarea monedei euro este stabila", a declarat Lagarde inainte de a semna noile bancnote euro, in cadrul unei ceremonii oficiale.Moneda euro a implinit, la 1 ianuarie 2019, varsta de 20 de ani, o perioada in care s-a impus pe pietele financiare si a supravietuit marii crize mondiale. Lansarea euro a stimulat de asemenea comertul intra-comunitar. Euro este a doua cea mai utilizata moneda la nivel mondial, chiar daca ramane mult in urma dolarului american.