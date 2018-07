Comisia Europeana: 50 de ani de uniune vamala in cel mai mare bloc comercial din lume

Rezultat al acordurilor de referinta de dupa razboi care au deschis calea spre integrarea europeana, uniunea vamala a intrat in vigoare in anul 1968. Prin eliminarea tarifelor vamale pentru comertul cu marfuri in cadrul a ceea ce numim in prezent Uniunea Europeana, uniunea vamala a marcat primul pas decisiv catre crearea celui mai mare bloc comercial din lume, cele 28 de administratii vamale ale UE actionand ca si cum ar constitui o singura entitate.In ultimii 50 de ani, uniunea vamala a devenit o piatra de temelie pentru piata noastra unica prin mentinerea unor frontiere sigure ale UE si prin protejarea cetatenilor impotriva marfurilor interzise si periculoase precum armele si drogurile. De asemenea, ea faciliteaza o proportie din ce in ce mai mare a comertului mondial: autoritatile vamale din UE au gestionat 16% din comertul mondial in 2017.La 1 iulie 2018, exact la 50 ani de la infiintarea uniunii vamale, Comisia organizeaza evenimente in aeroporturi si scoli din intreaga UE in scopul sensibilizarii cu privire la aceasta realizare extraordinara."Uniunea vamala reprezinta o realizare extraordinara si unica. Aceasta permite europenilor sa profite pe deplin de beneficiile pietei interne, mentinand fluxurile comerciale si siguranta consumatorilor. Sunt recunoscator miilor de cetateni care au contribuit si continua sa contribuie la aceasta realizare europeana in ultimii 50 de ani", a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama.Uniunea vamala a UE a fost initial prevazuta in Tratatul de la Roma si, in 1968, a eliminat taxele vamale percepute la frontierele dintre membrii Comunitatii Europene. In prezent, ea este o zona comerciala unica in care toate marfurile pot circula liber, indiferent daca sunt produse in UE sau in afara granitelor sale. Taxele pe marfurile provenite din afara UE sunt, in general, platite atunci cand acestea intra pentru prima oara in UE. In acest mod, autoritatile vamale asigura plata taxelor respective si protectia intereselor financiare ale Uniunii si ale statelor sale membre. De asemenea, autoritatile vamale impiedica intrarea in Uniune a produselor care prezinta un risc pentru siguranta sau sanatatea cetatenilor UE; ele opresc marfurile care au fost traficate si care fac obiectul contrabandei sau care prezinta un pericol pentru mediu si pentru patrimoniul cultural european, sau marfurile care submineaza interesele financiare ale UE si ale statelor sale membre.Pentru a asigura buna functionare a zonei vamale unice, statele membre ale UE utilizeaza un set comun de norme, asa-numitul Cod vamal al Uniunii, care sta la baza uniunii vamale. Prin utilizarea acestui cod, actualizat in 2013 si aplicat incepand cu 2016, statele membre ale UE se bazeaza pe aceleasi norme si proceduri pentru gestionarea importului, exportului si tranzitului marfurilor. Acest lucru stimuleaza concurenta si comertul, imbunatateste eficienta, creste calitatea si reduce preturile pentru consumatori.Autoritatile vamale nationale din toate statele membre ale UE sunt responsabile in primul rand cu operatiunile zilnice extinse ale uniunii vamale si coopereaza intre ele si cu Comisia pentru asigurarea functionarii acesteia. In acelasi timp, este esentiala o cooperare internationala mai larga pentru a proteja interesele cetatenilor europeni si ale intreprinderilor europene la nivel mondial. In acest sens, UE a semnat peste 50 de acorduri internationale care prevad cooperarea vamala si asistenta administrativa reciproca cu 80 tari din afara UE pentru a sprijini controalele si asigurarea respectarii legii si pentru a simplifica si a armoniza procedurile vamale, care, la randul lor, reduc sarcina administrativa si costurile pentru intreprinderile europene.Recent, Comisia a propus in urmatorul buget al UE un angajament financiar continuu de 950 de milioane de euro pentru programele vamale. Aceste fonduri ar trebui sa sustina cresterea cooperarii si a schimbului de date intre autoritatile vamale, precum si sprijinirea si formarea lucratorilor vamali in activitatea lor. De asemenea, in planurile de buget al UE a fost inclus un nou fond de 1,3 miliarde de euro pentru a ajuta statele membre sa achizitioneze, sa intretina si sa inlocuiasca echipamente vamale de ultima generatie.