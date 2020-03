Comisia Europeana cere asigurarea fluxului continuu al marfurilor in toata Uniunea Europeana prin 'culoare verzi'

Pentru a se asigura ca lanturile de aprovizionare din intreaga UE continua sa functioneze, se solicita statelor membre sa desemneze neintarziat toate punctele interne corespunzatoare de trecere a frontierei din cadrul retelei transeuropene de transport (TEN-T) ca puncte de trecere a frontierei pentru "culoarele verzi". Punctele de trecere a frontierei pentru ''culoarele verzi" trebuie sa fie deschise tuturor vehiculelor de marfa, indiferent de natura marfurilor pe care le transporta.Trecerea frontierei, inclusiv toate verificarile si controalele medicale, nu trebuie sa dureze mai mult de 15 minute, afirma Executivul comunitar.Procedurile de la punctele de trecere a frontierei pentru "culoarele verzi" trebuie reduse la minimum si simplificate, mentinandu-se un nivel strict necesar. Verificarile si controalele medicale trebuie efectuate fara ca soferii sa trebuiasca sa iasa din vehicule, iar acestia trebuie supusi doar unor controale minime. Nu trebuie sa li se solicite conducatorilor vehiculelor de transport de marfuri sa prezinte niciun alt document in afara documentului de identitate, a permisului de conducere si, daca este necesar, a unei scrisori din partea angajatorului. Trebuie acceptata prezentarea/depunerea documentelor pe cale electronica.Niciun vehicul si niciun conducator al vreunui vehicul de transport de marfuri nu trebuie sa fie discriminati, indiferent de originea si destinatia lor, de nationalitatea conducatorului auto sau de tara de inmatriculare a vehiculului.In contextul actualei situatii, se solicita insistent statelor membre sa suspende temporar toate interdictiile de acces rutier valabile actualmente pe teritoriul lor, cum ar fi condusul la sfarsit de saptamana, pe timp de noapte si interdictiile de la nivel sectorial.Comisia incurajeaza statele membre sa creeze coridoare sigure de tranzit care sa le permita conducatorilor auto particulari si pasagerilor lor, cum ar fi lucratorii din sectorul sanatatii si din cel al transporturilor, precum si cetatenilor UE care sunt repatriati, indiferent de nationalitatea lor, sa tranziteze tara direct, cu prioritate, in toate directiile necesare de-a lungul retelei TEN-T. Acest lucru trebuie facut mentinandu-se cu strictete pe ruta desemnata si luandu-si pauzele necesare minime. Statele membre ar trebui sa se asigure ca dispun de cel putin un aeroport functional pentru zboruri in scopuri de repatriere si in scopuri umanitare si de ajutorare.In urma videoconferintei din 18 martie dintre ministrii transporturilor din UE, Comisia a infiintat o retea de puncte nationale de contact si o platforma prin care sa furnizeze informatii privind masurile nationale in domeniul transporturilor luate de statele membre ca raspuns la coronavirus. Punctele nationale de contact ar trebui sa sprijine functionarea eficace a punctelor de trecere a frontierei pentru "culoarele verzi". Tarile terte invecinate sunt invitate sa coopereze indeaproape cu aceasta retea pentru a asigura fluxul de marfuri in toate directiile.Pentru a mentine fluxul transporturilor, Comisia recomanda ca statele membre sa ia masuri pentru a asigura libera circulatie a tuturor lucratorilor implicati in transportul international, indiferent de modul de transport. In special, ar trebui sa se renunte la norme precum restrictiile de calatorie si carantina obligatorie a lucratorilor din sectorul transporturilor care nu prezinta simptome. De exemplu, statele membre nu ar trebui sa solicite ca lucratorii din sectorul transporturilor sa detina un certificat medical care sa dovedeasca faptul ca sunt in stare buna de sanatate. Pentru a se garanta siguranta lucratorilor din sectorul transporturilor, este necesar un nivel ridicat in ceea ce priveste igiena si masurile operationale in aeroporturi, porturi, gari si alte noduri de transport terestru.Ar trebui sa se considere ca certificatele de competenta profesionala recunoscute la nivel international dovedesc intr-o masura suficienta ca lucratorul isi desfasoara activitatea in domeniul transporturilor internationale. In lipsa acestor certificate (nu toti conducatorii auto internationali detin un astfel de document) ar trebui acceptata o scrisoare semnata de angajator.Toate aceste principii ar trebui sa se aplice si resortisantilor tarilor terte daca acestia sunt esentiali pentru a asigura circulatia libera a marfurilor in interiorul UE si cu destinatia UE."Reteaua UE de transport conecteaza intreaga UE. Documentul nostru de orientare are drept scop sa contribuie la protejarea lanturilor de aprovizionare ale UE in aceste conditii dificile si sa asigure ca marfurile si lucratorii din sectorul transporturilor pot continua sa circule peste tot unde este necesar, si asta fara intarziere. Acum este importanta mai mult decat oricand o abordare colectiva si coordonata in privinta transportului transfrontalier. Culoarele verzi sunt de asemenea concepute special pentru a-i proteja pe lucratorii din sectorul transporturilor aflati in prima linie a acestei crize. Acest set de recomandari le va facilita misiunea deja stresanta si va conferi muncii lor mai multa siguranta si previzibilitate", a declarat comisarul european pentru transporturi, Adina Valean.