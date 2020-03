Comisia Europeana demareaza procesul de revizuire a Directivei privind raportarea nefinanciara

Lipsa comparabilitatii si a fiabilitatii informatiilor nefinanciare raportate;

Imposibilitatea de a raspunde nevoilor partilor interesate, spre exemplu, evitarea situatiilor in care societatile raporteaza informatii irelevante pentru utilizatori, iar pe cele necesare nu le iau in calcul;

Complexitatea cerintelor privind raportarea informatiilor nefinanciare, dar si costurile ridicate suportate de catre societati, etc.

Continuarea abordarii actuale a recomandarilor fara caracter obligatoriu. Comisia ar putea insa revizui si emite recomandari suplimentare, pe anumite teme;

Utilizarea standardelor. Spre exemplu, Comisia ar putea recomanda un standard deja existent sau un viitor standard privind raportarea nefinanciara;

Revizuirea si consolidarea dispozitiilor actuale ale directivei, ce ar putea viza modificari precum: clarificarea si armonizarea dispozitiilor, modificarea domeniului de aplicare, impunerea utilizarii unui standard de raportare nefinanciara, etc.

Prin urmare, pe 20 februarie 2020 a lansat o consultare publica privind revizuirea acestei directive, iar partile interesate isi pot transmite opiniile cu privire la continutul actual si potentialele modificari prin intermediul unui chestionar online, pana pe 14 mai 2020 cel tarziu.In contextul luptei impotriva schimbarilor climatice si a degradarii mediului, Comisia Europeana (CE) solicita companiilor sa indeplineasca Obiectivele de Dezvoltare Durabila si principiile Acordului de la Paris privind schimbarile climatice.Astfel, Directiva privind raportarea nefinanciara, Pachetul privind economia circulara, Planul de actiune privind finantarile sustenabile si Pactul Ecologic European reprezinta instrumente ambitioase ce au rolul de a incuraja si facilita aceste demersuri.Obiectivul acestei directive este sa puna bazele unui nou model de raportare corporativa, care sa completeze transparenta financiara cu alte informatii necesare pentru intelegerea dezvoltarii, performantei si pozitiei companiei, precum si impactului activitatii acesteia in societate, companiile fiind incurajate sa integreze sustenabilitatea drept element cheie al strategiei de business.Nevoia de informatii nefinanciare, in special in randul comunitatii de investitori, creste substantial. Prin intermediul acestei raportari, investitorii pot lua in calcul riscurile sau oportunitatile investitiilor viitoare, legate de aspectele de sustenabilitate, de impactul social, impactul asupra mediului inconjurator, astfel incat sa aiba posibilitatea de a investi in cunostinta de cauza.In acelasi timp, consumatorii sau alte grupuri interesate pot recunoaste cu usurinta companiile care isi asuma angajamente privind grija fata de mediul inconjurator, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si nu numai.In Romania, obligativitatea de raportare a informatiilor nefinanciare a vizat initial doar entitatile de interes public cu minim 500 de angajati. Ulterior, legislatia a fost actualizata astfel incat sa fie extins domeniul de aplicare si catre firmele private.Prin urmare, incepand de anul acesta, toate companiile, publice sau private, cu cel putin 500 de angajati, vor trebui sa raporteze informatii nefinanciare pentru exercitiul financiar 2019, privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului si combaterea coruptiei si a darii de mita.Sub forma unei declaratii nefinanciare, anexata raportului administratorilor, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;Sub forma unui raport separat ("Raport de sustenabilitate"), care sa fie pus la dispozitia publicului in maxim 6 luni de la data bilantului, pe site-ul entitatii. Totodata, raportul trebuie sa fie mentionat in raportul administratorilor.In prezent, directiva nu este stricta in ceea ce priveste modelul de raportare, oferind doar anumite recomandari care nu au caracter obligatoriu. Companiile pot alege sa utilizeze diverse cadre de raportare (nationale, ale UE sau internationale), cu conditia sa precizeze cadrul utilizat.Conform ultimelor evaluari si studii realizate, Comisia a concluzionat ca informatiile raportate nu detaliaza corect sau suficient impactul aspectelor nefinanciare asupra companiilor si nici impactul pe care companiile il au asupra societatii si a mediului inconjurator.De asemenea, cerintele de raportare ale directivei nu sunt suficient de detaliate, sunt dificil de aplicat si nu se aplica unor societati de la care utilizatorii au nevoie de informatii.Prin aceasta initiativa, CE urmareste sa raspunda la probleme precum:Pentru a corecta aceste aspecte, CE are in vedere adoptarea uneia dintre cele trei directii de actiune:Conform observatiilor vicepresedintelui executiv Valdis Dombrovskis la Conferinta privind implementarea Pactului ecologic european desfasurata la Bruxelles, Comisia Europeana sprijina elaborarea unor standarde de raportare nefinanciara la nivelul UE si va invita, in curand, Grupul consultativ european pentru raportarea financiara (EFRAG) pentru a incepe pregatirea standardelor respective cat mai curand posibil.Comisia intentioneaza sa utilizeze ca punct de plecare "cele mai bune elemente" ale standardelor internationale de raportare nefinanciare existente (cum ar fi GRI, SASB, TCFD etc.), in vederea incorporarii acestora intr-un standard al Uniunii Europene.