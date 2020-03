Comisia Europeana estimeaza ca economia UE va scadea cu 1% din cauza pandemiei

"Criza COVID-19 este estimata sa aiba un impact negativ foarte mare asupra UE si zonei euro. Impactul direct, prin toate canalele, este asteptat sa reduca cresterea reala a PIB in 2020 cu 2,5 puncte procentuale comparativ cu situatia in care nu ar fi fost o pandemie", se arata in documentul Comisiei Europene."Avand in vedere ca in 2020 cresterea reala a PIB in Uniunea Europeana era prognozata 1,4%, aceasta ar insemna o contractie cu 1% a PIB in 2020, cu o revenire substantiala dar nu completa in 2021", sustine documentul mentionat.Cu toate acestea, o serie de oficiali precum si un document intern al Comisiei arata ca impactul negativ al coronavirusului va fi unul de 3,9 puncte procentuale, in loc de unul de 2,5 puncte procentuale, ceea ce inseamna ca recesiune ar fi mult mai grava decat minus 1%.Ministrii de Finante din cele 27 de state membre participa luni, 16 martie 2020, incepand cu ora 16:00, la o videoconferinta in cadrul reuniunii Eurogrup extins, care are ca scop instituirea unor masuri economice coordonate la nivelul Uniunii Europene.Luna trecuta, Comisia Europeana a anuntat ca isi mentine nemodificate previziunile privind cresterea Produsului Intern Brut (PIB) in zona euro si Uniunea Europeana, chiar daca a tras un semnal de alarma fata de incertitudinile legate de Brexit, tensiunile comerciale si epidemia de COVID-19, care ar putea afecta activitatea economica.Conform previziunilor economice de iarna, cresterea economiei zonei euro ar fi trebuit sa ramana stabila la 1,2% in 2020 si in 2021. Pentru UE se estima o usoara incetinire a cresterii la 1,4% in 2020 si 2021, in scadere fata de 1,5% in 2019.Urmatoarele previziuni economice ale Comisiei Europene vor fi cele din primavara anului 2020, care sunt programate a fi publicate in 7 mai.