Comisia Europeana: Inca 20.000 de tineri au sansa de a explora Europa prin initiativa DiscoverEU

Toate persoanele cu varsta de 18 ani din Uniunea Europeana se pot inscrie pana la 28 noiembrie 2019 pentru a beneficia de oportunitatea de a descoperi Europa in perioada 1 aprilie - 31 octombrie 2020. Pana in prezent, Comisia Europeana a acordat 50.000 de permise de calatorie prin intermediul a trei runde de inscrieri la care au participat 275.000 de tineri. Noua runda de inscrieri va permite altor 20.000 de tineri sa beneficieze de initiativa DiscoverEU.Persoanele interesate de initiativa DiscoverUE pot participa, de asemenea, la o serie de intalniri si evenimente in timpul calatoriei si pot primi un jurnal de calatorie pentru a-si nota experientele. In fiecare an, activitatile DiscoverEU sunt organizate in jurul unei teme specifice legate de prioritatile Uniunii Europene. Tema pentru 2019 este "Sa invatam despre Europa", iar tema pentru 2020 va fi "O Europa verde si durabila".Candidatii trebuie sa aiba varsta de 18 ani la 31 decembrie 2019, trebuie sa fie cetateni ai unui stat membru al UE si sa fie dispusi sa calatoreasca intre 1 aprilie si 31 octombrie 2020 pentru o perioada maxima de 30 de zile. Cei interesati sa participe se pot inscrie prin intermediul Portalului european pentru tineret pana la 28 noiembrie 2019. Un comitet de evaluare va evalua cererile de inscriere si va selecta castigatorii. Candidatii vor fi informati cu privire la rezultatele selectiei in luna ianuarie 2020, pe baza unui quiz care le va testa cunostintele generale privind Uniunea Europeana.Candidatii selectionati vor putea calatori individual sau intr-un grup de pana la cinci persoane. Ca regula generala, acestia vor calatori cu trenul. Cu toate acestea, pentru a se asigura un acces larg pe intregul continent, participantii vor putea sa utilizeze si alte mijloace de transport, cum ar fi autobuzul, feribotul sau, in mod exceptional, avionul. Acest lucru va garanta ca tinerii care locuiesc pe insule sau in regiuni izolate vor avea si ei sansa de a participa la aceasta initiativa."De peste un an si jumatate, DiscoverUE ofera noi posibilitati tinerilor din Europa de a-si descoperi continentul. Sunt foarte multumit sa constat entuziasmul cu care au raspuns tinerii, care formeaza o adevarata comunitate, impreuna cu tovarasii lor de calatorie si cu altii. Invit tinerii din fiecare regiune a Europei sa profite de aceasta sansa de a experimenta libertatea de miscare in Uniune, de a-si dezvolta aptitudini importante, de a descoperi bogatul nostru patrimoniu cultural si de a-si face noi prieteni", a declarat comisarul pentru educatie, cultura, tineret si sport, Tibor Navracsics.