Comisia Europeana reia sprijinul bugetar acordat Republicii Moldova, cu o transa de 14,54 milioane de euro

Platile au fost reluate dupa o suspendare de aproape doi ani ca urmare a deteriorarii situatiei din aceasta tara in ceea ce priveste statul de drept. Guvernul recent investit a luat o serie de decizii importante care au permis UE sa aprecieze ca sunt indeplinite conditiile pentru reluarea sprijinului bugetar acordat Republicii Moldova, se arata in comunicatul citat.In special, UE recunoaste progrese in ceea ce priveste angajamentul ferm al noului Guvern de a pune in aplicare agenda de reforme prevazuta in Acordul de asociere dintre UE si Republica Moldova. Acesta a identificat lupta impotriva coruptiei ca prioritate absoluta a programului sau.De asemenea, Parlamentul de la Chisinau a inceput sa lucreze la o noua agenda legislativa. Printre primele decizii luate s-a numarat initiativa legislativa de anulare a sistemului electoral mixt anterior si punerea in aplicare a recomandarilor Comisiei de la Venetia. Parlamentul a instituit, de asemenea, o comisie de ancheta privind frauda bancara din 2014 si a adoptat decizii de sprijinire a depolitizarii institutiilor statului si de combatere a coruptiei.Alegerile locale au fost stabilite pentru 20 octombrie, iar noile autoritati s-au angajat sa se asigure ca acestea se desfasoara in mod credibil, transparent si favorabil incluziunii.Comisia Europeana saluta faptul ca noul Guvern a restabilit relatiile cu Fondul Monetar International (FMI) . La 10 iulie, reprezentantii FMI si autoritatile de la Chisinau au ajuns la un acord la nivel tehnic cu privire la cea de-a patra si cea de-a cincea revizuire din cadrul programului economic sprijinit de FMI. Acesta a recunoscut, de asemenea, progresele realizate de autoritati in ceea ce priveste consolidarea politicilor macroeconomice si a subliniat necesitatea de a sustine dinamica reformelor si de a lua masuri decisive pentru combaterea coruptiei."Pachetul aprobat marti este un semn clar al sprijinului acordat de UE Republicii Moldova si cetatenilor sai. Acesta este, de asemenea, o dovada a aprecierii actiunilor deja intreprinse si o incurajare adresata autoritatilor sa-si continue eforturile, in special in ceea ce priveste consolidarea statului de drept si a democratiei si lupta impotriva coruptiei. UE se angajeaza ferm sa sprijine si sa insoteasca Republica Moldova pe aceasta cale a reformei", a declarat Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeana de vecinatate si negocieri privind extinderea.