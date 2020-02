Comisia Europeana: Romania a facut progrese limitate cu recomandarile specifice de tara din 2019

Potrivit acestui document, Romania a facut progrese substantiale cu privire la protejarea stabilitatii financiare si a soliditatii sectorului bancar si unele progrese cu privire la asigurarea viabilitatii pe termen lung a celui de-al doilea pilon de pensii precum si cu privire la implementarea unei strategii nationale de achizitii publice.De asemenea, Executivul comunitar sustine ca Romania a facut progrese imitate in domeniile conformarii la plata si colectarii taxelor, imbunatatirii calitatii si incluziunii educatiei, cresterii calitatii si acoperirii serviciilor sociale, imbunatatirii dialogului social, elaborarii unui mecanism de stabilire a salariului mini bazat pe criterii obiective, imbunatatirii accesului si raportului cost-eficienta al sistemului de sanatate, concentrarii investitiilor pe zonele cheie si pregatirii proiectelor de investitii publice.In schimb, Romania nu a facut niciun progres cu privire la implementarea cadrului fiscal national, asigurarea stabilitatii sistemului public de pensii, finalizarea reformei venitului minim de incluziunea, imbunatatirea predictibilitatii procesului de luare a deciziilor si imbunatatirea guvernantei companiilor de stat, sustine Comisia Europeana.Potrivit Executivului comunitar, de la debutul semestrului european, in 2011, 47% din toate recomandarile specifice de tara adresate Romaniei au inregistrat cel putin "unele progrese", in timp ce 53% au inregistrat progrese "limitate" sau chiar "niciun progres"."Pe ansamblu, Romania a facut progrese in implementarea recomandarile specifice de tara incepand din 2013. Chiar daca eforturi au fost facute in mai multe domenii, actiunile sunt lente iar tara trebuie sa se straduiasca sa atinga rezultate tangibile cu implementarea reformelor", sustine Comisia Europeana.Comisia Europeana (CE) a publicat miercuri cele 27 de rapoarte de tara din analiza "Semestrul european - pachetul de iarna: evaluarea progreselor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste indeplinirea prioritatilor economice si sociale".