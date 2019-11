Comisia Europeana trimite Danemarca in fata Curtii de Justitie pentru "Feta"

Societati comerciale cu sediul in Danemarca produc si exporta in tari din afara UE branza alba pe care aplica eticheta "Feta"."Feta" este o denumire de origine protejata inregistrata (DOP) din 2002 in UE si, ca atare, aceasta poate fi produsa numai in Grecia, in conformitate cu un caiet de sarcini.Comisia Europeana considera ca aceasta practica constituie o incalcare directa a protectiei acordate prin inregistrarea ca denumire de origine protejata (DOP), iar autoritatile daneze nu au reusit sa o previna sau sa o opreasca. Nesolutionand aceasta situatie, Danemarca incalca atat Regulamentul privind sistemele din domeniul calitatii, cat si principiul cooperarii loiale intre Uniune si statele membre (articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana).Acest comportament nu numai ca reprezinta o incalcare a legislatiei UE actuale, dar risca sa si ingreuneze negocierile in curs dintre Uniunea Europeana si tari terte pentru incheierea de acorduri bilaterale care sa asigure protejarea produselor europene cu DOP si sa promoveze produse de calitate din UE in afara granitelor sale.Executivul comunitar a decis sa initieze procedura UE de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Danemarcei in ianuarie 2018, prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere. In contextul unei proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor, Comisia a invitat autoritatile daneze sa ia masurile adecvate pentru a preveni sau a opri aceasta practica in randul societatilor comerciale stabilite pe teritoriul sau.Intrucat Danemarca nu a abordat aspectele indicate, Comisia a decis sa sesizeze Curtea de Justitie a UE in legatura cu acest caz.