Comisia Europeana vrea sa afle daca alimentele vandute in Est sunt de o calitate mai slaba fata de cele din Vest

Testele vor ingloba compozitia unui cos comun de produse, care sunt comercializate in majoritatea statelor membre si vor include testari chimice si senzoriale. Obiectivul este ca primele rezultate sa fie prezentate pana la sfarsitul acestui an, se arata in comunicatul Comisiei Europene. La teste vor participa cel putin 16 state membre ale UE."Continuam sa dezvoltam planul nostru de actiune, pentru a pune capat problemei standardelor duble ale calitatii produselor alimentare. Faptul ca 16 state membre participa la teste este un indiciu clar ca aceasta nu este o problema care divide estul de vest si incercam impreuna sa o rezolvam", a anuntat Vera Jourova, comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen.Oficialul a adaugat: "De asemenea, reformarea legii consumatorului din UE, pe care o vom prezenta in aprilie, va face mai dificila si mai costisitoare informarea gresita a consumatorilor de catre companii. Pe primul loc sunt consumatorii, ei trebuie sa refuze sa cumpere produse pe care le considera ca avand o calitate mai scazuta. De asemenea, ma astept ca industria sa ofere produse de aceeasi calitate in intreaga UE".Cu ocazia discursului privind starea Uniunii din 13 septembrie, Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat: "Nu voi accepta ca in unele parti ale Europei sa se vanda alimente de o calitate mai scazuta decat in alte tari, desi ambalajul si marca sunt identice. Acum trebuie sa conferim autoritatilor nationale competente sporite pentru a elimina orice practici ilegale, oriunde exista acestea".Recent, Comisia Europeana a publicat setul de orientari referitoare la legislatia UE in materie de siguranta alimentara si de protectie a consumatorilor care se aplica in cazul produselor cu dublu standard de calitate.Cu ajutorul acestor orientari, autoritatile nationale vor putea sa stabileasca daca societatile comerciale incalca dispozitiile UE atunci cand calitatea produselor pe care le vand difera in functie de tara.In respectivele orientari sunt enumerate si explicate cerintele relevante din legislatia UE referitoare la siguranta alimentara si la protectia consumatorilor, la care autoritatile trebuie sa se raporteze atunci cand analizeaza o posibila problema de dublu standard de calitate a produselor alimentare.Exista un Regulament privind informarea in legatura cu produsele alimentare, conform caruia consumatorii trebuie sa primeasca informatii exacte si suficiente despre un anumit produs alimentar. De exemplu, pe eticheta unui produs alimentar trebuie sa fie mentionate toate ingredientele produsului respectiv. De asemenea, exista o Directiva prin care sunt interzise practicile comerciale neloiale, cum ar fi comercializarea de produse care poarta aceeasi marca intr-un mod care ar putea induce consumatorii in eroare.In orientari sunt descrise etapele, stabilite pe baza acestei legislatii, pe care autoritatile nationale de protectie a consumatorilor si de siguranta alimentara trebuie sa le parcurga pentru a determina daca producatorii incalca respectivele dispozitii. Daca incalcarea are dimensiuni transfrontaliere, autoritatile de protectie a consumatorilor o pot urmari la nivel european, prin intermediul retelei de cooperare pentru protectia consumatorilor.Responsabilitatea de a se asigura ca societatile comerciale respecta legislatia UE le revine autoritatilor nationale de protectie a consumatorilor si de siguranta alimentara. Comisia Europeana s-a angajat totusi sa le ajute pe acestea cu orientarile mentionate si cu diferite directii de lucru.Pe langa orientarile mentionate, Comisia lucreaza in prezent la elaborarea unei metodologii menite sa imbunatateasca testarea comparativa a produselor alimentare, astfel incat statele membre sa poata discuta acest aspect pe o baza stiintifica solida si comuna, aceeasi pentru toata lumea. Comisia a pus la dispozitia Centrului Comun de Cercetare (JRC) suma de un milion de euro pentru dezvoltarea acestei metodologii.CE finanteaza si alte activitati pentru strangerea probelor si punerea in aplicare, oferind statelor membre un milion de euro pentru finantarea de studii sau pentru masurile de punere in aplicare.Forul comunitar a demarat un dialog cu producatorii si cu asociatiile producatorilor de marci, care s-au angajat sa elaboreze pentru aceasta toamna un cod de conduita.