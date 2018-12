Comisia Europeana vrea sa creasca utilizarea euro pe pietele globale

Initiativa Executivului comunitar vine dupa decizia SUA de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul, retragere care a fortat multe companii europene sa inceteze tranzactiile cu Iranul pentru a evita sanctiunile americane, transmite Reuters."O utilizare mai mare a euro in economia mondiala are potentialul de a proteja mai bine cetatenii si companiile europene impotriva socurilor externe si a face sistemul financiar si sistemul monetar international mai rezistente", a declarat comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, Pierre Moscovici.In acest sens, Comisia Europeana a facut un apel catre companiile si statele membre sa creasca gradul de utilizare a euro in contractele energetice si a anuntat ca va studia posibile masuri pentru a promova moneda europeana pe pietele financiare si de materii prime."In cele din urma, decizia de a utiliza euro este luata de participantii de pe piata", a recunoscut Comisia, subliniind ca cea mai eficienta modalitate pentru a creste rolul international al monedei euro este finalizarea Uniunii Economice si Monetare, a Uniunii Bancare si a Uniunii Pietelor de Capital, reforme care sunt blocate de mai multi ani de interesele diferite ale statelor membre.Moneda euro este in prezent a doua cea mai importanta valuta internationala. Aproximativ 340 milioane de cetateni utilizeaza zilnic monede si bancnote euro in cele 19 state membre ale zonei euro. Aproximativ 60 de tari din intreaga lume utilizeaza, vor utiliza sau isi leaga monedele de euro. De asemenea, aproximativ 36% din valoarea tranzactiilor internationale a fost solutionata in euro in 2017. Moneda euro reprezinta aproximativ 20% din rezervele internationale ale bancilor centrale straine.