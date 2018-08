Comisia Europeana vrea sa elimine trecerea la ora de iarna

"Oamenii doresc acest lucru si o vom face", a spus Jean-Claude Juncker intr-un interviu acordat postului german de televiziune ZDF, informeaza AFP."Acest lucru va fi decis astazi" in cadrul executivului european, a spus Juncker, adaugand ca ideea este sa se ramana permanent la ora de vara.Propunerea Comisiei are nevoie de aprobarea statelor membre UE si a Parlamentului European.Aproximativ 4,6 milioane de persoane au luat parte la cel mai mare sondaj online derulat in istoria UE in perioada 4 iulie-16 august, iar trei milioane dintre respondenti au fost din Germania. Potrivit unor surse europene, 80% din respondenti s-au declarat in favoarea renuntarii la practica trecerii de la ora de vara la ora de iarna. Oficial, Comisia Europeana va prezenta joi rezultatele sondajului si nu a dorit sa comenteze in avans.Sondajul vine ca urmare a unei rezolutii adoptate de Parlamentul European in februarie, in care s-a cerut reevaluarea regimului schimbarii orei precum si in urma solicitarilor cetatenilor si a catorva state membre.Cei care se opun trecerii la ora de vara sustin ca aceasta practica nu a generat rezultatele promise. Comisia Europeana a descoperit ca economiile de energie produse de trecerea la ora de vara sunt mici. In schimb, multi cetateni din cele 28 de state se membre se plang de efectele negative ale trecerii la ora de vara asupra bioritmului lor, inclusiv tulburari de somn, nervozitate si lipsa concentrarii.