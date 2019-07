Cresterea economiei UE si a zonei euro a incetinit in trimestrul doi din 2019

Cifra anuntata de Eurostat este in linie cu estimarilor analistilor.In trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,3% in UE si de 1,1% in zona euro, dupa o crestere anuala de 1,6% in primele trei luni din acest an in UE si, respectiv, 1,2% in zona euro.Anterior, Eurostat a informat ca aproape tarile UE au raportat cresteri anuale in primul trimestru din 2019, iar cel mai semnificativ avans a fost in Ungaria (5,2%), Romania (5,1%), Polonia (4,7%) si Estonia (4,6%) . Singurul declin a fost raportat de Italia (minus 0,1%) .