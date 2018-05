Croitoru (BNR): Trebuie sa ne integram in zona euro, dar nu orbeste

"In cazul Romaniei, daca prin politicile pe care le promovam, dezvoltam un cult impotriva competitivitatii, vom fi codasi. Trebuie sa vedem ce tipuri de politici promovam.Personal, sunt un om care crede ca proiectul zonei euro, din perspectiva Romaniei, este cel mai bun proiect pe care l-a avut tara noastra vreodata.Trebuie sa ne integram in zona euro, dar nu orbeste, ci intelegand exact problema.Trebuie sa ne verificam atitudinile fata de inflatie si sa incercam sa le modificam. Daca nu reusim se poate intra in zona euro, dar nu in acea Zona Euro, ci doar intr-o zona euro care este o Federatie, adica are o politica fiscala comuna.Daca ai o politica fiscala comuna te ajuta, in loc sa faci reducerea de salarii, cum s-a intamplat in Grecia, si sa lasi intreaga povara pe cei care au preferinte pentru inflatie.Noi daca ramanem cu preferinte pentru inflatie relativ inalte, cand vom fi in zona euro, povara va cadea si pe noi, intre altii. Nu vrem sa ajungem acolo", a explicat Croitoru.Potrivit oficialului BNR, ingrijorarile privind viitorul Zonei Euro par sa creasca, iar reformele facute dupa anul 2008 tind sa ridice multe semne de intrebare."Zona Euro, cea in care noi tindem sa ne integram, nu este o tema usoara si are o idee centrala, si anume incearca sa raspunda la intrebarea daca atitudinile diferite fata de inflatie dintre partenerii care se angajeaza sa fie intr-o Uniune monetara sunt diferite si ce poate sa apara de aici.In final, vreau sa spun ca sunt doua concepte ce trebuie avute in vedere: ordinea economica mondiala si integrarea economica mondiala sau integrarea economica financiara.Cum se schimba ordinea economica mondiala? Pare ca suntem la un moment in care ordinea pe care o stiam tinde sa se schimbe.De exemplu, pana inainte de 2008, in ciuda unor voci care veneau de la diverse organizatii, de la diversi economisti, ori ca erau aparatori ai libertatii pietelor, ori ca erau economisti de stanga, exista viziunea ca globalizarea este un proces care ajuta in final pe toata lumea si care ne trage inainte.Astazi pare sa fie un concept care nu mai e la fel de mult agreat. Ingrijorarile privind viitorul Zonei Euro par sa creasca. Mai mult, acele reforme care au fost facute in Zona Euro dupa 2008 par sa ridice multe semne de intrebare", a subliniat consilierul Guvernatorului BNR.Acesta a adaugat ca tarile care au preferinte pentru inflatii mari au, de fapt, preferinte pentru o relaxare a competitivitatii firmelor si ca atitudinile diferite fata de inflatie distrug Uniunea monetara sau un angajament al mai multor tari suficient de diverse in legatura cu fixarea ratei de schimb."Unii economisti foarte bine cotati pe piata stiintei economice spun ca Zona Euro are prea multe asemanari cu standardul de aur, adica divizeaza zona monetara in doua parti: niste tari care impun, de obicei, regulile, pentru ca sunt puternice si au surplusuri de cont, si niste tari care de obicei preiau regulile cu mai multa sau mai putina tragere de inima si au deficite.Atitudinile diferite fata de inflatie intre aceste tari duc la acest rezultat in mod inevitabil si trebuie sa vedem daca atunci cand ne propunem sa intram in Zona Euro avem o atitudine fata de inflatie.In ce constau indoielile? Altii spun ca Zona Euro pur si simplu nu este sustenabila, pentru ca nu are baza democratica si politica, adica nu este o Uniune in sensul adevarat, o noua tara, cum sunt Statele Unite ale Americii, si sa le denumim Statele Unite ale Europei.Ceea ce distruge o Uniune monetara sau un angajament al mai multor tari suficient de diverse in legatura cu fixarea ratei de schimb sunt atitudinile diferite fata de inflatie. Tarile care au preferinte pentru inflatii mari au, de fapt, preferinte pentru o relaxare a competitivitatii firmelor", a mentionat Lucian Croitoru.Coface Romania organizeaza, miercuri, cea de-a XIV-a editie a Conferintei de Risc de Tara, eveniment care isi propune sa acopere toate aspectele majore ale provocarilor macroeconomice prezente si ale mediului de afaceri regional, concentrandu-se pe Europa Centrala si de Est si Romania.