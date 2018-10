Desi inca au parte de experiente neplacute, est-europenii par din ce in ce mai increzatori ca pot fi tratati ca in Vest

Desi, incepand din 2010, increderea generala in piete inregistreaza o tendinta pozitiva, raportul arata ca doar 53% dintre consumatori au incredere ca intreprinderile din sectorul serviciilor respecta normele privind protectia consumatorilor. Pentru marfuri, cifra este doar cu putin mai ridicata, si anume 59%. Increderea consumatorilor nu s-a imbunatatit fata de tabloul de bord din 2016.Telecomunicatiile, serviciile financiare si utilitatile (apa, gaz, electricitate, servicii postale) raman sectoare deosebit de problematice pentru consumatorii din majoritatea statelor membre ale UE. O constatare pozitiva a raportului este aceea ca decalajul dintre Est si Vest in ceea ce priveste increderea consumatorilor se reduce treptat. De asemenea, serviciile de ingrijire personala (saloane de coafura, spa-uri), serviciile de cazare si pachetele de servicii pentru vacanta se bucura de un nivel ridicat de incredere."Increderea consumatorilor este in crestere, insa exista in continuare prea multe cazuri in care consumatorii au experiente neplacute in legatura cu anumite piete, de exemplu atunci cand cumpara un bun imobiliar sau un autovehicul de ocazie. In aprilie 2018, am prezentat "Noile avantaje pentru consumatori", pentru a consolida respectarea drepturilor consumatorilor si a le oferi acestora noi modalitati de a-si apara drepturile. Posibilitatea de a introduce o actiune colectiva ar trebui sa le ofere consumatorilor mai multa incredere ca pot sa-si apere drepturile, precum si sa determine o mai buna respectare a normelor de catre intreprinderi", a declarat Vera Jourova, comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen.Progresele fata de anul 2016 sunt modeste, desi tendinta pozitiva inregistrata incepand cu 2010 continua. Creditele ipotecare si serviciile de furnizare a apei, a gazului si a energiei electrice au facut cele mai mari progrese in ultimii doi ani, insa raman (cu exceptia furnizorilor de gaz) printre pietele in care consumatorii au cea mai putina incredere.Desi pietele din Europa de Vest continua sa functioneze mai bine pentru consumatori, in medie, cele mai semnificative imbunatatiri ale performantelor s-au inregistrat si anul acesta in Europa de Est. Aceasta constatare sugereaza ca decalajul dintre Est si Vest in ceea ce priveste functionarea pietelor pentru consumatori se reduce treptat. Masurile luate in prezent de Comisie si de statele membre in privinta produselor alimentare cu dublu standard de calitate ar trebui sa imbunatateasca si mai mult situatia, apreciaza CE.Serviciile de internet si telefonie mobila sunt in continuare cele mai problematice pentru consumatori: 20,3% si, respectiv, 17,5% dintre acestia s-au confruntat cu probleme in aceste sectoare in ultimul an. Printre sectoarele mentionate de cel putin 10% din consumatori se numara: abonamentele TV, telefonia fixa, vanzarile de produse TIC si electronice, transportul feroviar si urban, autovehiculele de ocazie, sectorul imobiliar, serviciile postale, autoturismele noi, serviciile de inchiriere de autovehicule si serviciile de reparatii auto.Serviciile financiare sunt sectorul in care consumatorii sufera cele mai mari prejudicii (pierderi financiare sau pierdere de timp) in caz de probleme. Cel putin 35% dintre consumatorii care s-au confruntat cu probleme legate de asigurarile pentru locuinte, creditele ipotecare, imprumuturi, aprovizionarea cu energie electrica si cu apa declara ca au suferit prejudicii grave. Alte domenii in care consumatorii care au avut probleme declara ca au suferit prejudicii mari sunt transportul aerian, produsele de investitii si asigurarile auto.De asemenea, sectorul imobiliar si cel al autovehiculelor de ocazie sunt sectoarele in care consumatorii au cea mai scazuta incredere. Doar 38% din consumatori au incredere ca prestatorii de servicii imobiliare respecta normele de protectie a consumatorilor, iar, pentru sectorul autovehiculelor de ocazie, procentul este de 36%.Imbunatatirea protectiei consumatorilor este una dintre prioritatile agendei Comisiei Juncker. In aprilie 2018, Comisia a prezentat "Noile avantaje pentru consumatori", un pachet de propuneri care vor permite unor entitati calificate sa introduca actiuni de reprezentare in numele consumatorilor si vor conferi autoritatilor de protectie a consumatorilor din statele membre competente consolidate pentru aplicarea de sanctiuni. Pachetul va extinde, de asemenea, protectia consumatorilor in mediul online si va clarifica faptul ca legislatia UE interzice practicile de comercializare a produselor cu dublu standard de calitate care ii induc in eroare pe consumatori.In conformitate cu Regulamentul privind cooperarea in materie de protectie a consumatorului, Comisia, impreuna cu autoritatile pentru protectia consumatorilor, a lansat mai multe actiuni pentru a se asigura ca intreprinderile respecta pe deplin normele UE in materie de protectie a consumatorilor.