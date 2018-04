Dupa ce a finantat tranzitia fostei Europe comuniste la economia de piata, BERD se extinde in Africa

Intr-un interviu acordat Financial Times, Chakrabarti a explicat ca in mod potential banca ar putea imprumuta cu 2,5 - 3 miliarde de euro mai mult decat media de 9,5 miliarde de euro din ultimii ani, fara a avea nevoie de mai mult capital.Rezervele financiare solide si specializarea pe imprumuturi acordate sectorului privat - caracteristici care o fac diferita de alte banci multilaterale de dezvoltare - ar putea ajuta BERD sa aiba o contributie majora pe plan global in indeplinirea obiectivelor privind dezvoltarea sustenabila si schimbarile climatice, a explicat Suma Chakrabarti.Cu fiecare euro imprumutat de BERD, sunt atrase investitii suplimentare de inca 2,30 euro, ceea ce ar putea mobiliza o extrafinantare semnificativa."De fiecare data cand BERD a fost rugata sa intre pe noi piete a raspuns prompt solicitarilor si a contribuit rapid la crestere", a declarat presedintele BERD.In curand, institutia financiara va avea investitii de sapte miliarde de euro in tari din Orientul Mijlociu si Africa de Nord, unde si-a inceput activitatea doar din 2012."Suntem intr-o situatie norocoasa, deoarece avem capital din belsug", a afirmat Suma Chakrabarti.Acesta a adaugat ca BERD ar putea investi suplimentar 500 de milioane de euro pe an in cele 37 de tari in care este prezenta, dar are posibilitatea sa-si extinda gradual activitatea in tarile din Africa sub-sahariana care s-au angajat sa treaca la economia de piata.Aceste propuneri vor fi prezentate la reuniunile de primavara ale FMI si Bancii Mondiale (16 - 22 aprilie), de la Washington. Luna viitoare, Suma Chakrabarti va solicita guvernatorilor BERD o licenta pentru dezvoltarea planului sau de expansiune.Totusi, planul ar putea intampina rezistenta din partea unor actionari din nordul si estul Europei, care sustin ca BERD ar trebui sa se concentreze in principal pe creditarea acordata estului Europei.Suma Chakrabarti a explicat ca BERD si-a extins de patru ori operatiunile - in Mongolia, Turcia, Orientul Mijlociu, Grecia si Cipru - fara a fi afectate imprumuturile acordate estului Europei."Am aratat ca modelul nostru de afaceri este foarte eficient in contexte economice diferite. Unele tari foste comuniste, cum ar fi Ungaria, Slovacia si statele baltice, necesita mai putina finantare", a adaugat presedintele BERD.BERD, detinuta de 66 de tari si doua institutii interguvernamentale, sustine dezvoltarea economiilor de piata si a democratiei. In ultimii ani, BERD a inceput sa-si reorienteze atentia dinspre fostul bloc sovietic spre Africa de Nord si tari precum Turcia. De la inceputul activitatii sale, BERD a investit aproximativ sapte miliarde de euro in peste 368 de proiecte din Romania. In 2014, Romania a fost a sasea tara in topul principalilor beneficiari de investitii BERD.