Economia zonei euro a inregistrat in 2017 cel mai puternic avans din ultimii 10 ani

Aceste cifre sunt superioare ultimelor estimari ale Comisiei Europene, care in luna noiembrie preconiza pentru zona euro o crestere de 2,2% in 2017, precum si estimarilor Bancii Centrale Europene, care miza pe un avans de 2,4%.Zona euro nu a mai inregistrat o crestere economica atat de buna dupa anul 2007, chiar inainte de criza financiara mondiala, cand a cunoscut un avans de 3%.In ceea ce priveste Uniunea Europeana, datele Eurostat arata ca, pe ansamblu, cele 28 de state membre UE au inregistrat o crestere similara cu cea consemnata de zona euro, cu un avans de 2,5% in 2017 comparativ cu 2016.Cu toate acestea, atat in zona euro cat si in UE, ritmul de crestere al economiei a incetinit usor in ultimul trimestru al anului trecut comparativ cu trimestrul precedent, pana la 0,6%, dupa un avans de 0,7% in trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul al doilea. Comparativ cu trimestrul patru din 2016, in perioada octombrie-decembrie 2017 PIB a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 2,6% in UE, dupa o crestere de 2,8% in ambele cazuri in trimestrul al treilea din 2017 comparativ cu perioada similara din 2016.Eurostat precizeaza ca aceste estimari preliminare se bazeaza pe datele furnizate de 17 state membre UE, responsabile pentru 94% din Produsul Intern Brut al zonei euro si 90% din PIB-ul Uniunii Europene. Datele publicate marti pot fi revizuite cu ocazia unor noi estimari in datele ce urmeaza a fi publicate de Eurostat in zilele de 14 februarie si 7 martie.Anterior, Eurostat a confirmat ca Romania a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, atat in raport cu perioada similara a anului trecut cat si comparativ cu trimestrul al doilea din 2017.Potrivit Eurostat, cele mai mari cresteri anuale din UE in perioada iulie-septembrie 2017 s-au inregistrat in Romania (8,6%), Malta (7,7%) si Letonia (6,2%).De asemenea, in trimestrul trei din 2017 comparativ cu precedentele trei luni, PIB-ul zonei euro si cel al Uniunii Europene au urcat cu 0,6%, dupa un avans de 0,7% in perioada aprilie-iunie 2017.Cele mai mari cresteri trimestriale din UE in perioada iulie-septembrie 2017 s-au inregistrat in Romania (2,6%), Malta (1,9%) si Letonia (1,5%).