Economistii cer UE majorari de taxe pentru a acoperi golul bugetar provocat de Brexit

Liderii europeni vor discuta mai multe optiuni pentru urmatorul buget pe termen lung 2021-2027 la un summit care va avea loc vineri, insa varianta majorarii taxelor nu se numara printre propunerile avansate de executivul comunitar inainte de reuniunea liderilor, transmite Reuters.In schimb, Comisia Europeana a propus sa fie utilizata o parte din veniturile realizate la nivel national de pe urma licitatiilor pentru certificatele de poluare."Facem un apel catre UE sa puna la punct o contributie a sectorului de petrol, gaze naturale si carbune la bugetul UE", se arata in scrisoarea datata 20 februarie si semnata de 19 economisti, printre care fostul premier italian Enrico Letta, fostul director al OMC, Pascal Lamy, fostul ministru german de Finante, Hans Eichel, si economistul belgian Paul de Grauwe.Potrivit acestora,De asemenea, in scrisoarea consultata de Reuters fostii oficiali europeni mai propun cresterea accizei minime pentru motorina, introducerea unei taxe pe kerosen pentru a raspunde la problema emisiilor poluante ale industriile aviatiei sau introducerea unuiIn conformitate cu angajamentele asumate la summitul de la Paris pentru reducerea incalzirii globale, blocul comunitar a promis ca pana in 2030 isi va reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu cel putin 40% comparativ cu nivelul din 1990.Cel mai tarziu la inceputul lunii mai 2018, Comisia Europeana va inainta propunerea sa oficiala privind urmatorul buget pe termen lung al UE.Cadrul financiar actual acopera perioada 2014-2020 si, in pofida iesirii sale din UE in 2019, Marea Britanie s-a angajat sa verse partea care ii revine pana in 2020 inclusiv. Insa, ulterior, UE va trebui sa acopere cumva golul lasat de Brexit in bugetul comunitar, evaluat de Comisia Europeana undeva intre 12 si 14 miliarde de euro pe an.