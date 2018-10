Emigrantii din UE sunt un motor de crestere pentru economia Germaniei

Potrivit acestui studiu, majoritatea emigrantilor din UE care au ajuns in Germania sunt tineri, bine calificati si activi pe piata muncii, unde au ocupat multe pozitii vacante si in plus au stimulat consumul, transmite Reuters.Migratia cetatenilor din alte state membre UE in Germania a atins nivelul de varf in 2015, cand au impulsionat PIB-ul Germaniei cu 0,3%. "Fara ei, PIB-ul Germaniei ar fi inregistrat o crestere de doar 1,2%", sustine Marius Clemens, unul dintre autorii studiului.Potrivit DIW, avand in vedere imbatranirea populatiei si deficitul de mana de lucru calificata, Germania ar trebui sa faca eforturi pentru a atrage si mai multi emigranti din UE, in special avand in vedere ca acestia ar putea sa se indrepte alte tari, in special din zona euro.Mai multi cetateni din UE s-au mutat in Germania intre 2011 si 2016 decat emigranti si refugiati din afara blocului comunitar a caror venire a generat dispute in randul politicienilor. Gruparile de extrema dreapta din Germania sustin ca emigrantii profita de sistemul de asigurari sociale fara a contribui la economia germana.Potrivit statisticilor oficiale, rata somajului in Germania a coborat in luna august la cel mai scazut nivel de dupa reunificarea tarii.