Europa a incetat sa mai tipareasca bancnote de 500 de euro de teama ca sunt utilizate de infractori

Bancile centrale din Germania si Austria vor continua sa tipareasca bancnote de 500 de euro pana la data de 26 aprilie, "pentru a asigura o tranzitie lina precum si din motive logistice", informeaza AFP.Banca Centrala Europeana a anuntat in luna mai 2016 ca va inceta sa mai emita noi bancnote de 500 de euro, la acea data estimand ca acest lucru ar urma sa se intample la finele anului 2018, din cauza "ingrijorarilor ca aceste bancnote ar putea facilita activitatile ilicite". Bancnotele aflate in circulatie raman legale si pot fi utilizate pentru a face plati.Bancnota de 500 de euro este numita popular "bin Laden", o aluzie la fostul sef al gruparii teroriste al-Qaida, deoarece permite gruparilor infractionale sa transporte sume mari intr-un spatiu compact. Sub aceasta forma, o suma de un milion de euro are o greutate de 2,2 kilograme si poate fi ascunsa intr-un rucsac de laptop. Aceeasi suma in bancnote de 100 de dolari are o greutate de aproape sase ori mai mare si necesita un mijloc de transport mult mai vizibil.Insa daca in alte tari reactia la disparitia bancnotei de 500 de euro a fost mult mai modesta, in Germania a generat critici raspandite de teama ca ar putea prefigura disparitia banilor fizici si o supraveghere generalizata a tranzactiilor financiare. Guvernatorul Bundesbank, Jens Weidmann, a denuntat decizia BCE din 2016 apreciind ca aceasta va avea un impact limitat in combaterea activitatilor criminale dar ar putea afecta increderea in euro."Prefer sa utilizez numerarul pentru platile mari. Asta nu inseamna ca sunt implicat in ceva dubios", spune Rolf, un tehnician medical in varsta de 61 de ani din Marburg, vestul Germaniei, care a cumparat chiar si un automobil second hand utilizand bancnote de 500 de euro.Potrivit unui studiu al Bundesbank realizat in 2017, peste 60% dintre germani au avut in maini, cel putin odata, o bancnota de 500 de euro, deseori drept cadou, mijloc de economisire sau plati mari. In zona euro, doar 30% dintre persoanele intervievate de BCE in 2015 si 2016 au utilizat o bancnota de 200 sau de 500 de euro in anul precedent.Iar preferinta germanilor pentru banii gheata nu pare sa se modifice prea curand. Sondajul Bundesbank arata ca 88% dintre respondenti vor sa plateasca cu cash si in viitor.Potrivit estimarilor BCE, in prezent sunt aproximativ 52 de milioane de bancnote de 500 de euro in circulatie, ceea ce reprezinta 20% din valoarea totala a bancnotelor euro.