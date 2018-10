Europa are prea multa ciocolata: Marii producatori se orienteaza spre Est

Grupul elvetian Barry Callebaut a anuntat joi ca a ajuns la un acord pentru preluarea companiei rusesti Inforum, pentru a se putea extinde pe cea de-a doua mare piata de ciocolata din lume, dupa volumul vanzarilor. Termenii financiari ai acodului, care ar urma sa se incheie in acest an, nu au fost dezvaluiti.Chiar daca este cel mai mare producator mondial de ciocolata, Barry Callebaut este putin cunoscut de consumatorul obisnuit, deoarece grupul elvetian produce dulciuri pe care comapanii precum Hershey si Nestle isi pun propria lor eticheta. La randul sau, Inforum a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 86 milioane de franci elvetieni (87 milioane de dolari).Achizitia arata modul in care producatorii de ciocolata se gandesc la noi piete in conditiile in care cumparatorii americani si europeni renunta la produsele care contin zahar in favoarea produselor mai sanatoase.Un alt producator elvetian de ciocolata, Lindt & Spruengli, a anuntat si el ca pietele din Brazilia, Africa de Sud, Japonia si China ofera un potential enorm in urmatorii an. Jumatate din cele 30 pana la 40 de magazine pe care Lindt & Spruengli le va dechide in acest an vor fi in astfel de piete emergente.Europa este saturata de ciocolata, avand in vedere ca primele zece tari cu cel mai mare consum de ciocolata per capita sunt in aceasta regiune, potrivit Euromonitor International."Toti producatorii de cacao si ciocolata sunt interesati de pietele emergente si vom vedea o activitate mai mare pe aceste piete. Consumul per capita este mult mai mic pe pietele emergente si in consecinta potentialul de crestere este imens", a subliniat Diana Gomes, analist la Bloomberg Intelligence.