Eurostat: Copiii din Romania, cei mai supusi riscului de saracie si excluziune sociala din UE

In 2018, conform datelor Eurostat, 23,4% din copiii din UE erau supusi riscului de saracie si excluziune sociala, comparativ cu 22,1% din adulti (cu varsta cuprinsa intre 18 si 64 de ani) si 18,4% din varstnici (in varsta de 65 de ani sau mai mult).Persoanele supuse riscului de saracie si excluziune sociala sunt in cel putin una din urmatoarele trei conditii: se confrunta cu riscul saraciei dupa transferurile sociale (saracia veniturilor), se confrunta cu lipsuri materiale grave sau locuiesc in gospodarii cu intensitate de lucru foarte scazuta.Cele mai mari diferente intre procentul copiilor supusi riscului de saracie si populatia totala au fost inregistrate in Franta, Romania si Slovacia, unde procentul a fost cu mai mult de cinci puncte procentuale (pp) mai ridicat la copii fata de totalul populatiei.In contrast, procentul copiilor supusi riscului de saracie sau excluziunea sociala a fost sub cel al populatiei totale, cu mai mult de cinci puncte procentuale, in Letonia (minus 5,9 pp) si Estonia (minus 6,5 pp).