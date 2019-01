Eurostat: Economia europeana a incetinit in 2018

In ultimele sale prognoze, publicate in toamna anului trecut, Comisia Europeana miza pentru 2018 pe o crestere de 2,1% in zona euro, informeaza AFP.In cazul Uniunii Europene, estimarea preliminara a Eurostat arata ca Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,9% in 2018, sub avansul de 2,2% prognozat de Comisia Europeana in toamna.Eurostat precizeaza ca in trimestrul patru comparativ cu trimestrul al treilea, Produsul Intern Brut al zonei euro a stagnat la 0,2%. Aceasta cifra este identica asteptarilor economistilor intervievati de furnizorul de servicii financiare Factset. In cazul Uniunii Europene, Produsul Intern Brut a stagnat la 0,3%, in trimestrul patru comparativ cu trimestrul al treilea.In ritm anual, in trimestrul patru 2018 comparativ cu trimestrul patru 2017, Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,2% in zona euro si unul de 1,5% in UE, in ambele cazuri fiind vorba de cresteri mai mici decat cele inregistrate in trimestrul al treilea.De asemenea, Eurostat a anuntat joi ca rata somajului in cele 19 state care au adoptat moneda unica a ramas stabila la 7,9% in luna decembrie 2018. Si in acest caz cifra este similara cu cea a analistilor intervievati de Factset. In Uniunea Europeana, rata somajului a ramas stabila la 6,6%.In randul statelor membre, cele mai mici rate ale somajului in luna decembrie 2018 se inregistrau in Cehia (2,1%), Germania (3,3%) si Polonia (3,5%), Olanda (3,6%), Ungaria (3,7% in luna noiembrie), Malta si Romania (ambele cu 3,8%) . La polul opus, cele mai mari rate ale somajului au fost observate in Grecia (18,6% in luna octombrie 2018), Spania (14,3%) si Italia (10,3%).Eurostat subliniaza ca, in comparatie cu situatia din urma cu un an, rata somajului a scazut in toate statele membre, cu exceptia Frantei unde a ramas stabila. In Romania, rata somajului a coborat de la 4,6% in luna decembrie 2017, pana la 3,8% in luna decembrie 2018.Potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 3,8% in luna decembrie 2018, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (3,9%) . Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna decembrie a anului 2018 a fost de 350.000 persoane, in scadere atat fata de luna precedenta (358.000 persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (419.000 persoane) .