Eurostat: Mortalitatea infantila in Romania este aproape dubla fata de media din UE

Alte state membre UE cu o rata a mortalitatii infantile ridicate sunt Bulgaria cu 5,8 decese la 1.000 de nasteri vii si Malta cu 5,6 decese, la polul opus fiind Estonia cu 1,6 decese si Slovenia cu 1,7 decese.Pe parcursul ultimilor 20 ani, rata mortalitatii infantile in UE s-a redus la jumatate, de la 6,6 decese la 1.000 de nasteri vii in 1998 pana la 3,4 decese in anul 2018.Romania a inregistrat progrese mai mari, rata mortalitatii infantile scazand de la 20,5 decese in 1998, pana la 6 decese in anul 2018.