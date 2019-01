Eurostat: Rata somajului in UE, la cel mai redus nivel din ianuarie 2000

Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului inregistrata in UE de cand Eurostat publica statisticile lunare privind somajul, respectiv ianuarie 2000.In zona euro, rata somajului a scazut la 7,9% in noiembrie, de la 8% in octombrie si 8,7% in perioada similara din 2017. Acesta este cel mai redus nivel inregistrat in zona euro din octombrie 2008.Eurostat estimeaza ca in zona euro aproximativ 13,04 milioane de persoane (din totalul populatiei estimat la 330 de milioane) erau in somaj in cursul lunii noiembrie, cu 1,13 milioane mai putine decat in perioada similara din 2017.In randul statelor membre, cele mai ridicate rate ale somajului s-au inregistrat in Grecia (18,6% in septembrie) si Spania (14,7%) . La polul opus, se situeaza Cehia (1,9%), Germania (3,3%) si Olanda (3,5%).Romania este sub media din UE, cu o rata a somajului de 3,9% in noiembrie, in scadere fata de 4% luna precedenta si 4,8% in perioada similara din 2017.In noiembrie, 3,44 milioane de tineri din UE nu erau angajati, din care 2,45 milioane erau in zona euro. Tarile cu cea mai scazuta rata a somajului in randul tinerilor au fost: Cehia (4,9%), Germania (6,1%) si Olanda (6,9%), iar statele cu cel mai ridicat nivel al somajului au fost Grecia (36,6% in septembrie), Spania (34,1%) si Italia (31,6%).Comparativ cu noiembrie 2017, rata somajului a scazut in toate statele membre ale UE, exceptand Estonia, unde a ramas stabila. Cele mai semnificative scaderi s-au inregistrat in Croatia (de la 10% la 7,8%), Grecia (de la 20,8% la 18,6% in perioada septembrie 2017 si septembrie 2018), Spania (de la 16,5% la 14,7%) .