Eurostat: Romanii, printre cei mai dependenti de ecrane din UE

In Grecia, 95,1% din populatia intervievata a raspuns ca este implicata in afara programului de serviciu in activitati legate de ecrane, cum ar fi vizionarea emisiunilor TV sau a altor media, jocuri pe calculator sau alte activitatile desfasurate in fata ecranului.Ei sunt urmati de finlandezi (92,9%), polonezi (91,6%) si romani (91,5%).Cel mai redus procent este in randul francezilor (84,2%), italienilor (84,5%) si austriecilor (87%).Studiul acopera grupa de varsta de la 20 la 74 de ani.Timpul mediu petrecut in fata unui ecran, in afara serviciului, variaza de la trei ore si 17 minute in Belgia, trei ore si 14 minute in Grecia, pana la aproape doua ore si jumatate in Romania si doua ore si 18 minute in Italia.