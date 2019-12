Financial Times: Incetinirea economiei zonei euro se va accentua in 2020

Oficialii Bancii Centrale Europene se asteapta ca economia zonei euro sa urce cu 1,1% in 2020, in scadere fata de 1,2% in 2019, 1,8% in 2018 si 2,4% in 2017. Dar unii economistii intervievati de FT sunt mult mai pesimisti, previzionand un avans de sub 1% anul acesta, cel mai lent ritm de crestere al zonei euro din 2013.Prognoza economistilor privind expansiunea economiei zonei euro variaza de la zero la 1,5%."In conditiile in care nu se intrevede un final al incertitudinilor comerciale globale si pe fondul politicii monetare ultrarelaxate a BCE, ne asteptam la date dezamagitoare privind PIB-ul zonei euro", a apreciat Lena Komileva, economist sef la G+ Economics.O accentuare a incetinirii zonei euro va pune si mai mult presiune pe presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, pentru a lua in considerare noi masuri de stimulare a economiei regiunii. De asemenea, considera economistii, se vor intensifica solicitarile asupra statelor care au spatiu fiscal, cum ar fi Germania si Olanda, sa investeasca mai mult si sa majoreze cresterea propriilor lor economii si a intregii zone euro.La sedinta de politica monetara care a avut loc in data de 12 septembrie, BCE a redus dobanda la depozitele overnight pana la minus 0,5%, de la minus 0,4%, si, de asemenea, a anuntat o noua runda de achizitii de obligatiuni, in valoare de 20 de miliarde de euro pe luna, incepand de la 1 noiembrie. Dar unii analisti avertizeaza ca BCE nu va mai putea contracara in viitor o noua incetinire a zonei euro.Dintre cei 34 de economisti, numai noua se asteapta la noi reduceri ale ratelor dobanzilor, in timp ce 24 estimeaza ca nu vor exista modificari ale politicii monetare, iar un singur economist previzioneaza o majorare a dobanzilor. Jumatate dintre ei se asteapta ca BCE sa mentina anul viitor programul de achizitii de obligatiuni, in valoare de 20 de miliarde de euro pe luna, zece estimeaza reducerea sau oprirea achizitiilor, iar sase previzioneaza extinderea sa.Cele mai semnificative riscuri la adresa economiei zonei euro "sunt cele legate de Brexit si de tensiunile comerciale dintre SUA si China", apreciaza Lucrezia Reichlin, profesor de economie la London Business School.BCE estimeaza ca rata inflatiei va scadea anul acesta la 1,2%, de la 1,8% anul trecut. Mai mult de jumatate dintre cei 34 de economisti se asteapta la o noua scadere a ratei inflatiei, in timp ce obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene il reprezinta o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.