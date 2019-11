FMI inrautateste estimarile privind cresterea zonei euro, din cauza incetinirii din Germania si a stagnarii in Italia

Conform celor mai recente previziuni ale FMI, PIB-ul zonei euro ar urma sa inregistreze un avans de 1,2% anul acesta (fata de o expansiune de 1,3% estimata in aprilie), si de 1,4% in 2020 si in 2021 (comparativ cu o crestere de 1,5% pentru ambii ani). In 2018, economia zonei euro a crescut cu 1,9%.Incetinirea este cauzata in principal de cresterea anemica a economiei germane - motorul economic al zonei euro - si de stagnarea din Italia, a treia mare economie a zonei euro.FMI se asteapta ca Germania sa inregistreze un avans al PIB-ului de doar 0,5% anul acesta (fata de o expansiune de 0,8% estimata in aprilie).De asemenea, institutia financiara internationala a inrautatit si prognoza pentru Franta, a doua mare economie a zonei euro, care va creste cu 1,2% in 2019 (comparativ cu un avans de 1,3% previzionat anterior).Pentru a contracara incetinirea, FMI si-a reiterat solicitarile privind "un raspuns fiscal sincronizat" al guvernelor din zona euro, un mesaj clar adresat Berlinului pentru a investi mai mult.In plus, institutia financiara internationala a avertizat ca incetinirea, determinata in principal de impactul tensiunilor comerciale globale asupra industriei, ar putea avea efecte negative asupra serviciilor, cel mai mare sector economic din zona euro.O sursa de ingrijorare o reprezinta si procesul iesirii Marii Britanii din UE, lipsa unui acord legat de Brexit urmand sa provoace efecte negative semnificative atat asupra Regatului Unit cat si a Uniunii Europene, apreciaza FMI.In eventualitatea unui Brexit ordonat, care ar putea avea loc pana la finalul lunii ianuarie, FMI a confirmat estimarea sa precedenta privind o crestere a economiei britanice de 1,2% anul acesta si de 1,4% anul viitor, dupa un avans de 1,4% in 2018.In zona euro, FMI estimeaza ca rata inflatiei ar urma sa se situeze la 1,2% in 2019, la 1,4% in 2020 si la 1,5% in 2021, departe de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.In cazul iesirii Marii Britanii din UE in ianuarie fara un acord de retragere ordonat, in urmatorii doi ani PIB-ul Regatului Unit va fi cu 3,5% mai scazut iar al UE cu 0,5%, avertizeaza FMI.