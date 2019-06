Fost economist sef al FMI: Arma Europei pentru urmatoarea criza este politica fiscala

Cu prilejul forumului organizat de Banca Centrala Europeana la Sintra, Portugalia, Olivier Blanchard l-a laudat pe presedintele BCE, Mario Draghi pentru decizia de a cobori dobanda de referinta in teritoriul negativ, pentru achizitiile de active si creditele bancare pe termen lung, introduse de Draghi pentru a ajuta zona euro sa isi revina dupa criza financiara globala. Cu toate acestea, Blanchard a sustinut ca aceste eforturi au lasat decidentilor un spatiu de manevra limitat pentru a raspunde la viitoarele socuri economice."Cu siguranta nu exista spatiul de manevra necesar pentru a raspunde si la o recesiune obisnuita. Politica fiscala trebuie sa joace un rol mult mai activ si in prezent nu este echipata pentru a face acest lucru", a spus Olivier Blanchard, care in prezent lucreaza la Peterson Institute for International Economics.Intrebarea cum poate fi abordata urmatoarea criza a devenit una presanta in conditiile in care ritmul de crestere a economiei mondiale incetineste ca urmare a tensiunilor comerciale. BCE a anuntat ca va reactiona, daca va fi nevoie, insa, spre deosebire de Rezerva Federala americana, BCE nu a inceput inca sa majoreze dobanzile de la un minim istoric. In paralel, Uniunea Europeana isi mentine presiunile asupra statelor membre pentru ca acestea sa isi reduca deficitele bugetare, mai scrie Bloomberg.Blanchard sustine ca, dimpotriva, UE ar trebui sa isi revizuiasca regulile cu privire la deficitele bugetare. Daca este nevoie de deficite bugetare pentru a sustine cererea, acestea ar trebui utilizate pentru investitii publice sau finantarea reformelor structurale. In plus, exista motive pentru numirea "unui fel de ministru de Finante" care sa coordoneze mai bine politica monetara si cea fiscala.Recent, ministrii europeni de Finante au ajuns la un acord cu privire la liniile principale ale unui buget al zonei euro, insa au evitat o decizie cheie cu privire la cat de mare va fi acest buget.Blanchard a spus ca pentru a se garanta ca politica fiscala este suficient de expansionista, guvernele ar putea cadea de acord cu asupra unei abordari coordonate cu privire la emisiunile de obligatiuni ale fiecarei tari, in mod similar cu raspunsul global la criza financiara din 2009. Ca alternativa, statele membre ar putea pune la punct un buget comun finantat prin euro-obligatiuni, dar a recunoscut ca exista unele dificultati politice cu privire la acest plan.De asemenea, Blanchard a reiterat apelul catre BCE pentru a adopta o tinta de inflatie mai mare, declarandu-se dezamagit ca institutia de la Frankfurt nu a facut acest lucru, mai ales avand in vedere faptul ca a fost capabila sa se schimbe pentru a-si mentine credibilitatea in trecut. BCE a ratat in mod consistent obiectivul de a mentine inflatia la un nivel mai mic dar apropiat de 2%."Sunt constient ca ceea ce am spus ignora geopolitica complexa a zonei euro care, in cele din urma, va determina rezultatul final. Dar acesta este momentul adecvat pentru a incepe. Politica monetara s-a transformat. Acum a venit timpul sa facem la fel si cu restul arhitecturii politicilor macro", a spus Blanchard.