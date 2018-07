Franta si Germania cer un buget echilibrat post-Brexit in domeniul agriculturii

Respingand planurile Comisiei Europene privind bugetul pentru 2021 - 2027, care includ o reducere semnificativa a bugetului alocat pentru Politica Agricola Comuna (PAC), oficialii din Franta si Germania au afirmat luni ca vor cauta ca "bugetul alocat CAP sa fie mentinut la actualul nivel pentru cele 27 de state membre", transmite Reuters.Marea Britanie, contributor net la bugetul UE, urmeaza sa paraseasca blocul comunitar in 2019, ceea ce va crea presiune pentru reducerea cheltuielilor in zonele importante, cum ar fi agricultura.Luna trecuta, ministrul francez al Agriculturii, Stephane Travert, sustinea ca 20 de tari erau impotriva proiectului de buget propus de Comisie. Travert a prezentat un memorandum semnat de sase tari europene, carora li s-au alaturat ulterior si altele - inclusiv Romania. Primul comunicat comun care critica intentia de reducere a fondurilor pentru PAC in exercitiul financiar 2021-2027 a fost publicat la sfarsitul lunii mai, la Madrid, de Finlanda, Franta, Grecia, Irlanda, Portugalia si Spania. Ulterior, solicitarea a fost sustinuta in scris de Cehia, Cipru, Croatia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria. Apoi, acestora li s-au alaturat Austria, Belgia, Estonia, Letonia si Slovenia.La inceputul lunii mai, Comisia a propus reducerea bugetului PAC cu 5%, pana la 365 de miliarde de euro. Conform planurilor pentru urmatorul buget pe termen lung al UE, pentru perioada 2021 - 2027, fermierii vor primi sprijin direct in valoare de aproximativ 232 de miliarde de euro, un declin de peste 30 de miliarde de euro fata de actualul exercitiu financiar.Comisia Europeana a propus majorarea sprijinului pentru fermele mici si medii si a recomandat statelor membre sa rezerve cel putin 2% din alocarea lor destinata platilor directe pentru a-i sprijini pe tinerii fermieri la instalare. Dar aceste masuri ar putea incuraja divizarea fermelor mari."Nimeni nu-i opreste pe fermieri sa-si divizeze fermele", a afirmat Phil Hogan, comisarul pentru agricultura si dezvoltare rurala, la o conferinta de presa.Platile directe catre fermieri vor ramane cea mai importanta componenta a cheltuielilor UE alocate agriculturii - o cincime din totalul cheltuielilor planificate in urmatorul buget pe termen lung al UE, pentru perioada 2021 - 2027.