Germania propune conditii mai dure pentru fondul de urgenta al zonei euro

Multe guverne din zona euro vor ca actualul Mecanism European de Stabilitate (MES) - fondul de urgenta al zonei euro - sa fie transformat intr-un fond major, care sa ajute la rezolvarea viitoarelor crize ale datoriilor suverane, asemanatoare cu cea prin care a trecut Grecia dupa 2008, transmite Reuters.Conform unui document al Ministerului german de Finante, consultat de Reuters, fondul va fi accesibil fara conditii doar tarilor care se confrunta "cu un soc economic asimetric in afara controlului lor politic".Propunerea, anuntata initial miercuri de publicatia Die Zeit, prevede ca fondul sa ajute statele cu probleme sa depaseasca crizele, o problema care este acum de competenta Comisiei Europene. Dar ajutorul este acordat "in schimbul unui program de ajustari macroeconomice".Germania, cea mai mare economie europeana, a cerut in mod repetat masuri de reducere a cheltuielilor si datoriilor, iar noile propuneri se inscriu in aceasta traditie.Fondul va fi accesibil fara conditii doar tarilor care au un deficit bugetar de sub 3% din PIB si o datorie publica de sub 60% din PIB - sau care pot demonstra ca in precedentii trei ani si-au redus anual datoria cu 0,5 puncte procentuale din PIBItalia, a carei datorie publica se ridica la 131% din PIB in 2017, este perceputa ca o economie suficient de mare ca sa puna in pericol stabilitatea zonei euro in cazul unei crize serioase a datoriilor.Miercuri, Comisia Europeana a respins bugetul Italiei pe 2019, deoarece contravine reglementarilor fiscale ale UE, dar autoritatile de la Roma au anuntat ca nu intentioneaza sa-si schimbe planurile.Proiectul prevede majorarea deficitului la 2,4% din PIB anul viitor, de la 1,8% din PIB previzionat pentru acest an."Dupa ce a evaluat proiectul de plan bugetar revizuit prezentat la 13 noiembrie de autoritatile de la Roma, Comisia Europeana confirma existenta unui caz deosebit de grav de neconformitate cu recomandarea adresata Italiei de catre Consiliu la 13 iulie 2018", se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar.Prin urmare, Comisia Europeana a lansat procedura pentru deficit excesiv, pe baza faptului ca imensa datorie publica a Italiei nu va fi redusa, asa cum cer reglementarile UE. Procedura poate duce in final la sanctiuni financiare echivalente cu 0,2% din PIB, adica aproximativ 3,4 miliarde euro. Demararea respectivei proceduri ar trebui in acest caz sa fie aprobata de statele membre.