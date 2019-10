Herman van Rompuy: Imigratia legala este inevitabila in intreaga Europa, din motive demografice

"Protejarea granitelor externe ale Uniunii Europene este si ea o chestiune de suveranitate. Trebuie sa decidem noi cine patrunde pe teritoriul european si cine nu. Cu cat granitele vor fi mai sigure, cu atat avem nevoie de mai putina solidaritate in distributia solicitantilor de azil la nivelul intregii Uniuni.Italia si Grecia sunt tari-gazda pentru multi imigranti. In protejarea frontierelor externe s-au facut progrese semnificative in privinta masurilor de control la granite fata de 2016, dar trebuie sa fim constienti ca vom avea nevoie de imigratie legala la niveluri superioare, in intreaga Europa.Va dau doar o singura cifra - populatia Italiei, fara imigratie, se va injumatati pana la sfarsitul acestui secol, asadar imigratia legala e inevitabila, dar pentru ca aceasta idee de imigratie legala sa poata primi sustinere suficienta in societate, trebuie sa putem controla imigratia ilegala, de aceea ne trebuie o baza de acceptare la nivel social mult mai larga in privinta imigratiei legale", a explicat fostul presedinte al Consiliului European.Herman van Rompuy, in prezent presedinte al Centrului de Politici Europene, a apreciat ca imigratia (venirea cetatenilor non-europeni in UE, n.r.) este perceputa peste tot in Europa drept o amenintare, dar fenomenul opus, cel de emigrare al europenilor din tarile de origine, este o problema la fel de serioasa."Imigratia este perceputa ca o amenintare in toata Uniunea Europeana, in mod corect sau incorect, dar emigrarea (parasirea unei tari europene de locuitorii nativi, n.r.) si imbatranirea fortei de munca sunt un pericol real, in special in Europa Centrala si de Est.Emigratia include si exodul de creiere, iar in timp ce o tara ca Polonia sufera de emigrare, si are nevoie de undeva intre unul si doua milioane de ucraineni ca sa isi acopere acest deficit de populatie activa, Polonia accepta, dupa unele cifre, intre 1 si 2 milioane de ucraineni, in conditiile in care unii polonezi parasesc Polonia.Stiu cat de delicata e problema asta si in Romania, dar cazul tehnologiilor si cel al automatizarii e una din solutiile pentru a pastra un nivel solid de dezvoltare economica cand forta de munca emigreaza, atunci trebuie sa-ti poti creste productivitatea prin intermediul automatizarii industriale.Sigur, solutia ideala e sa ii convingi pe oameni sa ramana in tara lor si sa le oferi o perspectiva atragatoare de dezvoltare economica si de crestere a nivelului de trai", a opinat Herman van Rompuy, in cadrul unei dezbateri organizate la Bucuresti pe tema viitorului Europei si a viitorului economiei romanesti.Fostul presedinte al Consiliului European a avertizat insa ca imigratia trebuie abordata cu precautie, mai ales in contextul in care cel mai mare vecin al Europei, Africa, va depasi in viitor cifra de 4 miliarde de locuitori."In ceea ce priveste migratia, trebuie sa fim foarte precauti, pentru ca cel mai mare vecin al nostru este Africa, iar Africa va avea 4 miliarde de locuitori de pana la sfarsitul acestui secol, adica la fel de mult precum India si China la un loc. Deci criza migratiei poate reveni si ea, dar sunt recunoscator naturii pentru darul ca ma gandesc la toate aceste aspecte fara sa ma panichez si fara sa am cosmaruri. Mai bine sa fii pregatit si sa faci eforturi din timp, decat sa nu dormi noaptea", a sustinut Herman van Rompuy.