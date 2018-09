Juncker: Investitiile nu au sens fara respectarea statului de drept

"Ceea ce faceti aici este complet pe linia a ceea ce incearca sa faca Uniunea Europeana. (...) Europa trebuie sa respire cu doi plamani, unul de est si altul de vest. Daca acest lucru nu se intampla, va ramane fara suflare si am senzatia ca Uniunea noastra incepe sa ramana fara suflare.Asadar trebuie sa punem mai mult decat oricand accent pe virtutile cooperarii, in sensul de a folosi o limba comuna pentru est si pentru vest.Sprijinim aceasta initiativa si va incurajam sa deschideti noi cai de comunicare intre cei doi plamani ai continentului si, de asemenea, intre nord si sud, pentru ca numai astfel vom putea indeplini si pune in aplicare un proiect drag tuturor europenilor, indiferent unde traiesc, in est, vest, nord sau sud.Conectivitatea europeana este de o importanta capitala. Sprijinim toate lucrurile, toate initiativele adoptate aici si toate ideile", a spus Junker.Oficialul european a subliniat ca UE aloca bani pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru a putea calatori "mai iute si mai usor", pentru alimentarea cu energie si gaze naturale, dar si pentru alte proiecte de investitii."Incurajam proiectele. De exemplu, intre Polonia si Lituania, avem un proiect finantat printr-un mecanism special. Acest proiect consideram ca ulterior poate fi folosit ca model de legaturi intre tari ale UE.Avem 150 miliarde euro investitii intre cele doua mari, intre Marea Adriatica si Marea Neagra. Trebuie sa profitam. Doamna comisar Corina Cretu raspunde de aceasta chestiune. Avem o gama larga de proiecte. De exemplu, 2,5 miliarde euro alocati numai pentru infrastructura, mai ales in zona dumneavoastra. La fel pentru alimentarea cu energie si gaze naturale.Aceste proiecte trebuie incurajate. Si conducta de gaze intre Austria, Bulgaria, Ungaria si Romania (BRUA) . Si Planul Junker. Din nefericire se vorbeste foarte putin despre el. E un plan e investitii european.Am dori sa punem la dispozitie toate mijloacele financiare de care aveti nevoie, toate posibilitatile financiare pe care le are UE vor va fi puse la dispozitie", a explicat Junker.Presedintele Klaus Iohannis gazduieste, luni si marti, la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, la care participa noua sefi de stat, doi presedinti de Parlamente nationale, un prim-ministru si un ministru al Afacerilor Externe.Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, care reuneste cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate intre Marea Baltica, Adriatica si Marea Neagra - Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia. Primele doua summituri ale Initiativei au avut loc la Dubrovnik, in 2016, si Varsovia, in 2017.In marja summitului de la Bucuresti are loc prima editie a Forumului de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari, co-organizat de Administratia Prezidentiala a Romaniei si Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in cooperare cu Consiliul Atlantic al Statelor Unite si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative.