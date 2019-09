Lagarde vrea sa continue politica monetara relaxata a lui Mario Draghi

Cu prilejul unei audieri care a avut loc miercuri in comisia pentru afaceri economice din Parlamentul European, Lagarde a apreciat ca economia zonei euro se confrunta cu riscuri pe termen scurt care au legatura in principal cu factorii externi. Luand in calcul si criticile la adresa masurilor neconventionale, Lagarde a adaugat ca BCE trebuie sa fie constienta de potentialele efecte negative ale politicilor neconventionale si sa tina cont si de ingrijorarile oamenilor cu privire la aceste politici."O politica monetara extrem de acomodativa este necesara pentru o perioada prelungita de timp", a spus Lagarde, care in ultimii opt ani a fost director general al Fondului Monetar International."BCE trebuie sa asculte si sa inteleaga pietele, nu trebuie sa fie ghidata de piete dar trebuie sa le asculte si sa le inteleaga", a mai spus Lagarde.Fostul ministru francez de Finante mosteneste de la Draghi un consiliu al guvernatorilor BCE puternic divizat, intr-un moment in care economia zonei euro sufera de pe urma tensiunilor comerciale globale si a incertitudinilor cu privire la Brexit. Analistii se asteapta ca la sedinta de politica monetara care va avea loc saptamana viitoare, Draghi sa anunte o noua reducere a dobanzilor, aceasta in conditiile in care o parte din membrii consiliului guvernatorilor, inclusiv presedintele Bundesbank, Jens Weidmann, si guvernatorul Bancii centrale a Olandei, Klaas Knot, si-au exprimat opozitia fata de reluarea achizitiilor de obligatiuni.In cursul dupa-amiezii, eurodeputatii se vor pronunta prin vot asupra candidaturii lui Christine Lagarde pentru postul de presedinte al BCE, insa acest vot este doar unul consultativ. Ultimul cuvant cu privire la persoana care ii va succeda in functie lui Mario Draghi il au sefii de stat si de guvern din UE, care si-au exprimat deja sprijinul pentru Lagarde.