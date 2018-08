Vanzarea laptelui la preturi echitabile in Europa este amenintata de concurenta neloiala

European Milk Board, sindicatul european al micilor producatori, care reprezinta aproximativ 100.000 de agricultori, recunoaste pe pagina sa de Internet ca exista demersuri pentru productia de lapte la preturi echitabile in doar sapte state europene: Belgia, Luxemburg, Franta, Germania, Austria, Italia si Elvetia, informeaza AFP.Cu toate acestea productia ramane limitata comparativ cu ea realizata de retelele industriale sau cooperativele agricole."In Belgia, vom ajunge la un litru de lapte la preturi echitabile, per cap de locuitor, pe an, adica zece milioane de litri de lapte la preturi echitabile", a declarat crescatorul belgian si presedintele European Milk Board, Erwin Schopges, care precizeaza ca in Belgia consumul se ridica la 60-70 de litri pe cap de locuitor. In Luxemburg, potrivit lui Schopges, productia este de doi litri de lapte la preturi echitabile pe cap de locuitor.In Franta, productia de lapte la preturi echitabile (vandut in special sub marcile 'Faire France', 'Mont Lait' sau 'C'est qui le patron?!'), a fost estimata recent la 60 de milioane de litri de catre Federatia nationala a producatorilor de lapte (FNPL), adica o picatura intr-un ocean de trei miliarde de litri de lapte de consum produs si vandut in fiecare an in Hexagon."Procentul creste in continuu, dar cu toate acestea ne confruntam cu dificultati. Marile lanturi de distributie nu joaca tot timpul corect. Ele preiau acest lapte la preturi echitabile insa numai pentru a-si acoperi spatele si a arata consumatorilor "vedeti, sustinem proiectele agricultorilor", iar dupa acea consumatorii au dificultati in a gasi produsul nostru la raft", spune Erwin Schopges.Presedintele European Milk Board este ingrijorat de riscul ca avansul inregistrat de laptele la preturi echitabile sa nu fie deturnat de concurenta neloiala. Schopges atrage atentia asupra utilizarii termenului "echitabil" ca instrument de marketing de catre numerosi producatori de lapte din diferite regiuni ale Europei, care ii recompenseaza bine pe producatorii lor cu preturi peste cel mediu, insa fara a le permite sa isi acopere costurile de productie."Daca platim doar 35-38 de eurocenti la producator, agricultorul va fi multumit pentru ca va primi cativa centi in plus comparativ cu pretul pietei, dar daca vrem ca toata lumea sa fie remunerata corect de-a lungul lantului, trebuie sa tinem cont de costul de productie. Daca nu riscam sa tragem in jos pretul laptelui la preturi echitabile si toata lumea va pierde", spune Erwin Schopges.In Romania, potrivit datelor Institutului National de Statistica, productia de lapte a scazut anul trecut. Productia de lapte de vaca (inclusiv pentru consumul viteilor) in anul 2017 a fost de 40,385 milioane hectolitri, cu 1,417 milioane hectolitri (-3,4%) sub nivelul anului precedent. S-au inregistrat scaderi in regiunile de dezvoltare Sud Vest-Oltenia (-9,2%), Sud-Est (-8,9%), Bucuresti- Ilfov (-7,9%), Sud Muntenia (-5,8%), Nord-Est (-4,2%) si Vest (-4,0%) si cresteri in regiunile de dezvoltare Centru (+2,1%) si Nord-Vest (+1%) .