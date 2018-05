Mario Draghi: Zona euro are nevoie de un nou instrument fiscal pentru a lupta impotriva crizelor

"Avem nevoie de un instrument fiscal suplimentar pentru a mentine convergenta in timpul socurilor puternice, fara a supra-impovara politica monetara. Obiectivul este de a furniza stabilitate suplimentara si restabilirea increderii in politicile nationale", a declarat seful BCE intr-un discurs rostit la Florenta, Mario Draghi, transmit Reuters si Financial Times.Liderii UE urmeaza sa se intalneasca luna viitoare si ar urma sa discute despre unele probleme care provoaca disensiuni, cum ar fi un mecanism de protectie care sa furnizeze numerar bancilor care sunt inchise.Mario Draghi sprijina aceste demers si chiar mai mult, solicitand un instrument sprijinit de guverne care sa ajute tarile mai slabe, daca sunt supra-penalizate de investitori in timpul crizei datoriilor.