Moneda euro implineste 20 de ani: Cum a evoluat si ce slabiciuni are cea de-a doua moneda din lume

Mai intai un instrument virtual utilizat de specialistii in finante si contabili, moneda euro s-a materializat la 1 ianuarie 2002, astfel ca in prezent 340 de milioane de cetateni din 19 tari impart aceeasi moneda.Banca Centrala Europeana (BCE), care a preluat fraiele politicii monetare in 1999, se mandreste ca a impiedicat o escaladare a preturilor, in conditiile in care spectrul unei spirale inflationiste ii face si acum "pielea de gaina".In realitate, popularitatea monedei unice este la un nivel ridicat. In medie, 74% din cetatenii zonei euro apreciaza ca moneda unica a fost benefica pentru UE, iar 64% pentru propria lor tara, potrivit rezultatelor unui barometru publicat in luna noiembrie de BCE. Si asta in pofida cresterii miscarilor populiste anti-UE."Euro este ancorat in randul populatiei, chiar daca partidele antisistem nu sunt multumite de acest lucru", subliniaza Nicolas Veron, economist la institutul Bruegel din Bruxelles.Moneda euro a stimulat de asemenea comertul intra-comunitar si este a doua cea mai utilizata moneda la nivel mondial, chiar daca ramane mult in urma dolarului american.Insa, in vara lui 2012, dupa criza financiara, moneda euro a riscat sa fie doborata de criza datoriilor suverane care ameninta stabilitatea sistemului bancar. Aceasta criza a scos la lumina slabiciunile originale ale monedei unice: absenta solidaritatii bugetare europene prin mutualizarea datoriilor, a investitiilor si in consecinta a riscurilor, disparitatile profunde intre economiile zonei euro si lipsa unui imprumutator de ultima instanta pentru statele care intampina dificultati etc.In special in contextul crizei din Grecia, "moneda euro a generat acuze reciproce, tarile latine din sud atacandu-le pe cele din nord pentru ortodoxia lor liberala, iar cele din nord criticandu-le pe cele din sud pentru politicile lor relaxate", a spus Eric Dor, director de studii economice la IESEG.In cele din urma, italianul Mario Draghi, presedintele BCE, va stinge incendiul in vara lui 2012 prin asigurarile ca institutia pe care o conduce "va face totul pentru a salva euro". Ulterior, BCE a demarat un amplu program pentru a cumpara, in anumite conditii, o cantitate nelimitata de obligatiuni emise de o tara atacata de pietele financiare. O astfel de arma, care pana atunci nu a fost utilizata niciodata, a fost suficienta pentru a readuce calmul.Apoi, pentru a elimina spectrul deflatiei, BCE a dus dobanda de referinta la cel mai scazut nivel din istorie si a achizitionat active in valoare totala de 2.600 miliarde de euro.In schimb, pe plan politic, au fost facute foarte putine lucruri pentru a corecta slabiciunile inerente ale monedei euro. Cele 19 state membre ale zonei euro nu au nici acum instrumente pentru o convergenta a economiilor lor sau pentru a investi si a raspunde la provocarile economice.In anii 1990, "cel mai important pentru Europa era, pe plan economic, sa doteze piata unica europeana cu o moneda unica, pentru a pune capat importantelor variatii ale cursului de schimb existente intre statele membre si, pe plan politic, sa lege Germania reunificata de Europa de Vest", explica Gilles Moec, economist la Bank of America Merrill Lynch.Potrivit reformei modeste a zonei euro anuntata in luna decembrie 2018, cele 19 state membre au fost de acord doar cu un instrument bugetar foarte limitat, departe de cele mai indraznete idei formulate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in conditiile in care Germania a respins orice forma de mutualizare a datoriilor.