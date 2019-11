Moneda euro se bucura de un sprijin record din partea cetatenilor europeni

De asemenea, o majoritate de 65% dintre cetatenii din zona euro considera ca moneda euro este benefica pentru propria lor tara: aceasta este, de asemenea, cea mai mare cifra inregistrata pana acum. Moneda comuna este sustinuta de majoritatea cetatenilor din toate cele 19 state membre ale zonei euro.Desi este inca o moneda tanara, euro a implinit 20 de ani anul acesta. Cu toate acestea, europenii sunt constienti de beneficiile practice pe care le-a adus in viata lor de zi cu zi. Patru din cinci respondenti considera ca moneda euro a facilitat activitatile comerciale transfrontaliere, compararea preturilor si cumparaturile in alte tari, inclusiv online. De asemenea, o majoritate absoluta considera ca moneda euro a facilitat calatoriile si a contribuit la scaderea preturilor acestora."Dupa aproape 28 de ani de la semnarea Tratatului de la Maastricht, raman convins ca aceasta a fost semnatura mea cea mai importanta. Moneda euro, introdusa acum 20 de ani, a devenit un simbol al unitatii, al suveranitatii si al stabilitatii. Am depus eforturi sustinute in ultimii cinci ani pentru ca Europa sa depaseasca criza, pentru a garanta faptul ca locurile de munca, cresterea si investitiile aduc beneficii tuturor europenilor si pentru a consolida si mai mult uniunea economica si monetara europeana. Dat fiind ca moneda euro si cu mine suntem ultimii supravietuitori ai Tratatului de la Maastricht, ma bucur sa vad acest sprijin record pentru moneda noastra unica in ultimele zile ale mandatului meu ca presedinte al Comisiei Europene. Moneda euro reprezinta rezultatul unui efort indelungat si este unul dintre cele mai bune atuuri ale Europei pentru viitor. Trebuie sa ne asiguram ca va continua sa ofere prosperitate si protectie cetatenilor nostri", a declarat Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene.In prezent, 340 de milioane de europeni din 19 state membre folosesc moneda euro.Potrivit CE, moneda euro a adus beneficii tangibile precum preturi stabile, costuri mai mici ale tranzactiilor, economii protejate, piete mai transparente si mai competitive, intensificarea comertului, facilitarea calatoriilor si standarde de viata mai ridicate. Aproximativ 60 de tari din intreaga lume isi leaga, intr-un fel sau altul, monedele lor de moneda euro.In ceea ce priveste coordonarea politicii economice, inclusiv a politicilor bugetare, 69% dintre europeni considera ca este necesara o coordonare sporita in zona euro, in timp ce doar 7% ar dori reducerea cooperarii. De asemenea, 80% dintre cetateni continua sa sprijine reformele economice menite sa imbunatateasca performantele economiilor nationale. Acest lucru se reflecta, de asemenea, in rezultatele nationale, cu o majoritate clara in toate tarile din zona euro.65% dintre respondenti s-au declarat in favoarea retragerii monedelor incomode de 1 si 2 centi prin rotunjirea obligatorie la cei mai apropiati cinci centi a pretului final al cumparaturilor in magazine si supermarketuri. O majoritate absoluta sprijina aceasta idee in 16 dintre cele 19 tari din zona euro."Moneda euro este mai puternica astazi ca niciodata si aduce numeroase beneficii cetatenilor, intreprinderilor si statelor membre, dat fiind ca inlocuieste 19 monede diferite cu una singura. Nu este o intamplare daca majoritatea europenilor sprijina moneda euro. Acest sprijin mai puternic ca niciodata ne imputerniceste in mod clar sa ne continuam activitatea de consolidare a uniunii economice si monetare si de intarire a rolului international al monedei euro", a apreciat Valdis Dombrovskis, vicepresedinte responsabil pentru moneda euro si dialogul social, precum si pentru stabilitatea financiara, serviciile financiare si uniunea pietelor de capital.La randul sau, Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama, a declarat: "Integritatea monedei unice nu mai este de mult in pericol. Moneda euro este una dintre cele mai mari reusite europene si a adus beneficii concrete atat gospodariilor europene, cat si intreprinderilor si guvernelor. Am consolidat uniunea economica si monetara de la inceputul crizei si de la inceputul acestei Comisii, dar mai sunt inca multe de facut. Viitorul monedei euro e inca nescris. Trebuie sa ne asiguram ca acest sprijin continua sa creasca si ca cetatenii europeni beneficiaza in mod mai echitabil de beneficiile monedei euro".