O mica tara din Balcani a inceput sa-i taxeze pe cei care emigreaza

Chiar daca si alte tari, inclusiv SUA, au o taxa pentru cei care renunta la cetatenie, ponderea populatiei Bosniei-Hertegovinei care renunta la cetatenia acestui stat din Balcani este mult mai mare. Incepand din 2000 si pana in prezent, peste 82.000 de persoane au renuntat la cetatenia bosniaca, informeaza Bloomberg.Guvernul de la Sarajevo primeste pana la 800 de marka (462 de dolari) de la aceia care renunta la cetatenie. In conditiile in care a incheiat doar trei acorduri bilaterale cu alte state pentru dubla cetatenie, Bosnia-Hertegovina obtine intre 1,2 si 1,5 milioane marka pe an de pe urma acestei taxe, arata datele Ministerului pentru Afaceri Civile.In randul republicilor din fosta Iugoslavie, Bosnia-Hertegovina a fost cea mai afectata de razboaiele din Balcani. Numarul mortilor a depasit 100.000 iar ultimul recensamant arata ca 3,5 milioane de persoane traiesc in Bosnia-Hertegovina, fata de 4,4 milioane inainte de razboi. Cu toate acestea, mai multe persoane au plecat din Bosnia-Hertegovina dupa ultimul recensamant, astfel ca in prezent populatia tarii a ajuns la 3,3 milioane de persoane, sustine Uniunea pentru o revenire si integrare sustenabila, un ONG din Sarajevo care urmareste evolutia emigratiei."Cel mai grav este ca cei care au plecat in ultimii ani in cautarea unei vieti mai bune sunt tineri care au cele mai mari sanse de angajare. Acest lucru este devastator pentru o tara mica precum Bosnia-Hertegovina", a declarat presedintele Uniunii, Mirhunisa Zukic.In Romania, la finele lunii noiembrie 2018, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a apreciat ca permisul de munca ar trebui limitat la 5 ani fara drept de reinnoire in aceeasi tara. Seful de la Finante a precizat ca Romania se confrunta cu o criza acuta de forta de munca, iar o eventuala functie de stabilizare macroeconomica trebuie sa aiba ca principal scop sprijinul financiar pentru actiuni de incurajare a intoarcerii fortei de munca in tarile de origine.