OCDE: 20% din sumele cheltuite pentru sanatate in Europa sunt risipite

"Reducerea acestor cheltuieli este importanta nu numai pentru imbunatatirea accesului la ingrijirile necesare dar si pentru garantarea rezistentei sistemului de sanatate", apreciaza OCDE in acest raport conform caruia aproape 9,6% din PIB-ul european este consacrat ingrijirii medicale, informeaza AFP.Pentru a utiliza mai bine acesti bani, "resursele ar putea fi alocate mai eficient in spitale". In acest sens, o parte din internarile in spitale ar fi "evitabile", in special pentru pacientii care sufera de diabet, hipertensiune sau astm.OCDE mentioneaza recursul uneori "excesiv" la nasterile prin cezariana si, dimpotriva, recursul uneori insuficient la chirurgia ambulatorie (fara spitalizare), de exemplu pentru operatiile de cataracta sau amigdalita.O alta zona in care ar putea fi facute economii sunt "externarile tardive" ale pacientilor spitalizati, pe care unele tari din nordul Europei le sanctioneaza cu o amenda impusa institutiilor spitalicesti.De asemenea, OCDE enumera remediile clasice pentru a scadea costul global al medicamentelor: mai putine antibiotice, mai multe medicamente generice si o mai buna urmarire a tratamentelor bolnavilor.Infiintata in anul 1961, OCDE joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate, in materie de politica economica, sociala si de guvernare. Cele 35 de state membre OECD detin impreuna aproximativ 60% din economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.