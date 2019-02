Pachetul de iarna: CE include Romania pe lista tarilor care se confrunta cu dezechilibre economice

Potrivit documentului, Bulgaria, Germania, Spania, Franta, Croatia, Irlanda, Olanda, Portugalia, Romania si Suedia se confrunta cu dezechilibre economice.Concluzia vine dupa ce, in luna noiembrie, CE a lansat bilanturi aprofundate pentru 13 state membre, in scopul de a analiza daca acestea se confrunta cu dezechilibre macroeconomice si, in caz afirmativ, de a evalua nivelul de gravitate al respectivelor dezechilibre.In prezent, Comisia a ajuns la concluzia ca exista dezechilibre sau dezechilibre excesive in toate aceste 13 state membre, insa gravitatea dezechilibrelor s-a diminuat in unele cazuri.In cadrul unei monitorizari specifice in contextul semestrului european, Comisia va continua sa analizeze evolutiile si masurile de politica luate de toate statele membre care prezinta dezechilibre sau dezechilibre excesive.Cele 28 de rapoarte de tara publicate miercuri pun accentul pe dimensiunea nationala a semestrului european. Rapoartele furnizeaza o analiza detaliata a provocarilor economice si sociale specifice fiecarei tari. Rapoartele vor sta la baza discutiilor cu statele membre privind optiunile lor de politica nationala, in perspectiva adoptarii in luna aprilie a programelor lor nationale, si vor conduce la formularea, la sfarsitul primaverii, a recomandarilor anuale specifice fiecarei tari.In evaluarea sa anuala a situatiei economice si sociale din statele membre, Comisia Europeana subliniaza necesitatea de a promova investitiile, de a urma politici fiscal-bugetare responsabile si de a pune in aplicare reforme bine concepute.Provocarile variaza in mod semnificativ de la o tara la alta si necesita masuri de politica adecvate si hotarate, se arata in comunicatul Executivului comunitar.Aceasta analiza a provocarilor specifice fiecarei tari se inscrie in contextul unei economii europene care, in 2019, ar urma sa creasca pentru al saptelea an consecutiv, dar intr-un ritm mai moderat. Rata de ocupare a fortei de munca a crescut pana la un nivel record, iar rata somajului a inregistrat un minim istoric. Finantele publice s-au imbunatatit, de asemenea, sub toate aspectele, desi unele tari se confrunta in continuare cu niveluri ridicate ale datoriei. Cu toate acestea, exista in continuare provocari: nivelurile de productivitate raman scazute, imbatranirea populatiei se intensifica, iar schimbarile tehnologice rapide au un impact semnificativ asupra pietelor fortei de munca.In unele state membre, veniturile reale ale gospodariilor raman sub nivelurile din perioada anterioara crizei. Somajul in randul tinerilor s-a redus in mod semnificativ, dar este in continuare inacceptabil de ridicat in unele state membre. Intr-o perioada de incertitudine mondiala mai accentuata, este esential ca statele membre ale UE sa isi intensifice masurile menite sa stimuleze productivitatea, sa imbunatateasca rezilienta economiilor lor si sa se asigure ca toti cetatenii beneficiaza de cresterea economica, se arata in comunicatul citat.Ca element de noutate al pachetului prezentat miercuri, Comisia lanseaza o discutie privind provocarile si prioritatile in materie de investitii in statele membre si prezinta primele idei cu privire la modul in care fondurile UE, in special fondurile politicii de coeziune a UE, pot fi de ajutor in viitoarea perioada de programare 2021-2027. Acest element de noutate va contribui, de asemenea, la asigurarea unei coerente sporite intre coordonarea politicilor economice si utilizarea fondurilor UE, care reprezinta o parte semnificativa a investitiilor publice in mai multe state membre."Am examinat in profunzime toate cele 28 de economii ale UE, pentru a identifica problemele si pentru a ne asigura ca acestea pot fi abordate in timp util. Multe dintre dezechilibrele Europei sunt in curs de corectare, datorita atat cresterii economice, cat si masurilor de politica, desi exista in continuare provocari de lunga durata. Odata cu relaxarea cresterii, inregistrata in acest an, este mai important ca oricand ca guvernele sa actioneze pentru a consolida rezilienta economiilor noastre, prin reducerea datoriei, prin stimularea productivitatii, prin sporirea si imbunatatirea investitiilor, precum si prin combaterea inegalitatilor. In ceea ce priveste Grecia, al doilea raport de supraveghere consolidata arata ca s-au realizat progrese semnificative, dar exista si unele domenii in care sunt necesare masuri suplimentare, si invit autoritatile sa le finalizeze in timp util pentru urmatoarea reuniune a Eurogrupului", a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama.La randul sau, Corina Cretu, comisarul pentru politica regionala, a aratat ca, in acest an, rapoartele de tara contin o componenta noua importanta, care se concentreaza indeosebi asupra blocajelor in materie de investitii si asupra disparitatilor regionale, precum si evaluarea Comisiei cu privire la modul in care viitoarele fondurile acordate de UE ar trebui sa fie investite in fiecare tara."Acest lucru ne va ajuta sa relansam discutiile privind prioritatile statelor membre in materie de investitii pentru urmatorul deceniu si privind modul in care fondurile politicii de coeziune isi pot aduce contributia", a precizat Corina Cretu.Rapoartele de tara evalueaza progresele inregistrate de statele membre in ceea ce priveste punerea in aplicare a recomandarilor specifice fiecarei tari, formulate de Comisie in iulie 2018. In ansamblu, statele membre au realizat unele progrese sau mai multe progrese in ceea ce priveste punerea in aplicare a peste doua treimi dintre recomandarile formulate de la introducerea semestrului european in 2011. Statele membre au inregistrat cele mai importante progrese in ceea ce priveste recomandarile referitoare la serviciile financiare, ceea ce reflecta prioritatea acordata stabilizarii si soliditatii sectorului financiar in urma crizei financiare. Progrese solide s-au inregistrat, de asemenea, in ceea ce priveste reformele care faciliteaza crearea de locuri de munca prin recurgerea la contracte pe durata nedeterminata si abordeaza segmentarea pietei fortei de munca.