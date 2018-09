Pesta porcina africana a ajuns in Europa Occidentala

Pana acum, virusul a fost descoperit in opt tari din estul UE, precum si in Ucraina si in Rusia. Luna trecuta, Romania a confirmat cea mai grava epidemie de la Al Doilea Razboi Mondial si pana in prezent, sacrificand peste 250.000 de porci din cauza pestei porcine africane.Germania, Spania si Franta sunt principalii exportatori de carne de porc din UE, blocul comunitar fiind al doilea mare exportator global de carne de porc dupa China.Ministrul german al Agriculturii, Julia Kloeckner, s-a grabit sa-i reasigure pe fermieri ca Executivul ia situatia in serios."Suntem bine pregatiti", Berlinul comunica constant cu autoritatile belgiene si cele ale Comisiei Europene, a dat asigurari oficialul german.Anul acesta, Germania a aprobat o serie de masuri pentru a preveni extinderea epidemiei, inclusiv interzicerea vanatorii la mistreti. In iunie, Danemarca a aprobat construirea unui zid de 70 de km la granita sa cu Germania ca parte a eforturilor de oprire a extinderii virusului."Este o situatie serioasa pentru Belgia. Urmarim cu atentie evolutiile si verificam daca am adoptat suficiente masuri de preventie. Dar nu sunt riscuri crescute pentru Olanda", a afirmat ministrul Agriculturii, Carola Schouten.Si ministerul francez al Agriculturii, Stephane Travert, a facut joi apel la mobilizare imediata pentru protectia crescatoriilor de porci, dupa ce unitatile sanitare din Belgia au confirmat doua cazuri de pesta porcina africana la mistreti.Stephane Travert a cerut implementarea imediata a unui plan de actiune impotriva pestei porcine africane de catre prefectii din departamentele Ardennes, Meuse, Moselle si Meurthe-et-Moselle, care se invecineaza cu Belgia. Planurile prevad masuri de zonare, restrictii ale unor activitati cum ar fi vanatoarea, supravegherea mai atenta a crescatoriilor si a faunei salbatice, aplicarea unor masuri de biosecuritate pentru a evita introducerea virusului in crescatoriile de porci si masuri de supraveghere in abatoare.Intrarea oricarei persoane intr-o exploatatie agricola nu este permisa decat dupa autorizarea din partea crescatorilor si cu respectarea tuturor masurilor de igiena si securitate biologica necesare, a reamintit ministrul.Urmarirea traseului carnii si a produselor din carne de la porcii infectati cu pesta porcina africana este esentiala pentru a stopa raspandirea maladiei virale deoarece aceasta poate supravietui in alimentele procesate, a afirmat marti Matthew Stone, directorul adjunct al Organizatiei Mondiale a Sanatatii Animalelor (OIE), intr-un interviu acordat Reuters.Pesta porcina africana s-a extins rapid in Europa de Est si in China - cel mai mare producator global de carne de porc - unde apar zilnic noi cazuri la distante mari unul fata de altul.Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria sunt cele mai afectate de pesta porcina africana, autoritatile si fermierii fiind extrem de ingrijorati din cauza ritmului in care se raspandeste epidemia. Pana acum au fost sacrificate in Romania aproximativ 250.000 de animale din cauza pestei porcine africane.In Romania, autoritatile au informat ca alimentele transportate de oameni reprezinta, cel mai probabil, sursa contaminarii, a explicat Stone, scotand in evidenta riscul ca migratia populatiei sa duca la raspandirea epidemiei. Multi muncitori din Romania si Bulgaria traverseaza frontierele pentru a merge sa lucreze in alte state din UE, atrasi de salariile mai ridicate."Criza umanitara a migratiei creeaza noi riscuri pentru Europa, iar oamenii sunt foarte constienti, la fel si populatiile de muncitori migranti care intra legal in aceste state, care mentin legaturi stranse cu tarile lor de origine, ceea ce atrage dupa sine vizite si reintoarcerea cu alimente", a afirmat directorul adjunct al Organizatiei Mondiale a Sanatatii Animalelor. El a adaugat: "Acesta este un scenariu destul de obisnuit in multe state si transportarea alimentelor nu poate fi tinuta sub control deoarece este dificil sa se realizeze controale adecvate la frontiere pentru toate masinile si camioanele si oamenii care trec granita".Problema transportului este esentiala in Uniunea Europeana, care incearca sa tina sub control epidemia, fiind deja afectate cateva state din Europa Centrala si de Est."Situatia din China este extrem de dificila din cauza raspandirii rapide a maladiei si a gradului de contaminare al diverselor produse din carne", a declarat Matthew Stone. Acesta a cerut autoritatilor sa asigure controale mai stricte la frontiere si inspectii amanuntite pentru a stopa raspandirea maladiei.Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin si nici tratament.Singurele metode de preventie eficiente sunt mentinerea unui nivel inalt de biosecuritate la ferme si gestionarea rapida si eficienta a posibilelor focare de boala - raportare, restrictii privind miscarea animalelor, a produselor si subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile si controlul circulatiei animalelor.Potrivit autoritatilor veterinare, pesta porcina africana nu afecteaza si nu se transmite la oameni, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire, insa exista un impact la nivel social si din punct de vedere economic.