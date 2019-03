Peste jumatate din livezile de maslini din UE sunt in Spania

Conform acestor date, doar opt state membre UE au suprafete cultivate cu maslini de peste 1.000 de hectare necesare pentru a fi incluse in analiza Eurostat.Spania (55%) si Italia (23%) sunt responsabile pentru mai mult de trei sferturi din suprafata totala a Uniunii Europene cultivata cu maslini, urmate de Grecia (15%) si Portugalia (7%).Celelalte patru state membre cu suprafete cultivate cu maslini incluse in acest raport sunt Franta, Croatia, Cipru si Slovenia, care impreuna sunt responsabile pentru 1% din suprafata totala a Uniunii Europene cultivata cu maslini.Intre 2012 si 2017, suprafata cultivata cu maslini a crescut semnificativ in Spania, de la 2,478 milioane hectare pana la 2,505 milioane hectare, si a scazut in Italia, de la 1,110 milioane hectare pana la 1,070 milioane hectare, si in Grecia, de la 705.000 hectare pana la 670.000 de hectare.