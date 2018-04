Prea mult zahar strica, intr-un moment in care omenirea-si face griji pentru sanatate. Producatorii din UE se zbat sa supravietuiasca

Grupul german Suedzucker, cel mai mare producator de zahar din UE, se asteapta sa raporteze pierderi operationale cuprinse intre 100 si 200 milioane de euro in anul agricol 2018/2019, iar rivalii sai au si ei probleme, informeaza Reuters."La nivelul actual al preturilor, nu exista practic nicio companie de zahar din Europa care sa poata produce la punctul de break-even (punctul in care veniturile din vanzari egaleaza costurile n.r.) ", a declarat un purtator de cuvant de la Nordzucker, al doilea producator de zahar din UE.La finele lunii septembrie 2017, UE a eliminat cotele la productia de sfecla de zahar, ceea ce a dus la cresterea dramatica a productiei si a deschis calea pentru ca UE sa devina un exportator net de zahar pentru prima data in peste un deceniu."Toata lumea poate produce cat de mult doreste si initial toti s-au uitat doar la partea de costuri a ecuatiei si au incercat sa reduca costurile de productie prin procesarea unei cantitati mai mari de sfecla si producand mai mult zahar. Insa a fost ignorat faptul ca preturile trebuie sa scada daca toti jucatorii fac la fel si majoreaza semnificativ productia si aceasta este situatia cu care ne confruntam acum. In timp aceasta va duce la supravietuirea celui mai puternic", apreciaza analistul F.O. Licht, Stefan Uhlenbrock.Comisia Europeana a raportat pentru luna ianuarie 2018 un pret mediu la zahar alb de 374 euro pe tona, cu 26 de euro mai putin decat in luna decembrie 2017 si cel mai scazut pret de dupa 2006."Asta iti ofera o imagine a vitezei cu care piata europeana se aliniaza cu piata mondiala. In conditiile in care la bursa de la Londra pretul zaharului este de aproximativ 280 de euro pe tona, este posibil ca preturile din UE sa fi continuat sa scada dupa ianuarie", a declarat Francois Thaury, analist la Agritel.Analistii se asteapta ca piata mondiala a zaharului sa ramana pe surplus timp de cel putin doi ani, si chiar mai mult, avand in vedere cresterea semnificativa a productiei in special in India si Thailanda.Potrivit analistilor de la Green Pool, in anul 2018/2019 se va inregistra un surplus mondial de zahar de 5,95 milioane tone, dupa un surplus urias de 11,51 milioane tone in actualul sezon.In aceste conditii, producatorii din UE s-au angajat deja sa cumpere mari cantitati de sfecla de zahar de la fermieri in sezonul urmator la preturi la care multi dintre ei vor avea dificultati in a genera profit."Pentru moment, semnalul de pret nu a ajuns inca la cultivatorii de sfecla de zahar pentru ca multe contracte nu sunt legate direct cu preturile de pe piata. Estimam ca suprafata totala cultivata cu sfecla de zahar in UE va fi stabila in acest an pentru ca in multe tari semnalul de pret nu a ajuns inca la cultivatori. Orice corectie este posibil sa se intample abia anul viitor", a apreciat Timothe Masson de la Asociatia cultivatorilor de sfecla de zahar din Franta (CGB).Intrebarea care se pune este daca Comisia Europena va interveni prin masuri exceptionale, precum ajutoare financiare pentru stocarea privata."Problema supra-aprovizionarii este una globala si pune presiuni asupra preturilor peste tot. In prezent, Comisia nu are planuri vizand noi masuri dar ramane vigilenta si va continua sa monitorizeze evolutiile de pe piata zaharului", a declarat o sursa din interiorul Comisiei Europene.