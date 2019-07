Proprietarul Hello Kitty, amendat cu 6,2 milioane euro pentru ca ar fi conditionat comerciantii europeni

In 2017, Executivul comunitar a lansat o investigatie privind distribuirea produselor sub licenta Sanrio, pe langa investigatiile separate in cazurile Nike si Universal Studios.Rezultatele investigatiei arata ca Sanrio a impus restrictii directe si indirecte, interzicand sau descurajand comerciantii sa vanda marfurile in alte state UE decat in tara lor de origine, contrar reglementarilor din blocul comunitar, a anuntat marti Comisia Europeana."Decizia de azi confirma ca traderii care vand produse licentiate nu pot fi impiedicati sa-si comercializeze produsele intr-o tara diferita. Consumatorii care cumpara produse Hello Kitty si alte personaje detinute de Sanrio ('Mr. Men' si 'Little Miss') trebuie sa beneficieze deplin de unul dintre principalele avantaje ale pietei unice: capacitatea de a face cumparaturi oriunde in Europa pentru a realiza cele mai bune tranzactii", a afirmat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager.In martie, Comisia Europeana a amendat Nike cu 6,2 milioane euro pentru practici restrictive similare, in timp ce investigatia asupra Universal Studios este in derulare.