Robotii vaneaza locurile de munca din Europa de Est

Potrivit unui raport publicat marti de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), un muncitor obisnuit din Slovacia, tara cu cea mai mare productie auto pe cap de locuitor din lume, se confrunta cu o probabilitate de 62% pentru ca locul sau de munca sa fie automatizat "in viitorul apropiat".In acest raport, care a comparat 11 state emergente cu economii dezvoltate, BERD sustine ca muncitorii din Lituania se confrunta cu un risc putin mai mic decat cei din Slovacia, avand probabilitate de 57% ca locurile lor de munca sa fie automatizate. In cazul muncitorilor din Estonia, Cehia, Polonia si Slovenia, riscurile sunt cuprinse intre 47% si 53%. Robotii vor fi utilizati mai ales in textile, agricultura si sectorul manufacturier, sustine raportul."Inovatiile tehnologice muta rapid balanta dintre activitatile efectuate de oameni si sarcinile efectuate de masini. In sectorul manufacturier, procentul locurilor de munca aflate in pericol sa fie automatizate este deosebit de ridicat", avertizeaza BERD.Chiar daca unele tipuri de locuri de munca vor deveni depasite, vor aparea alte locuri de munca in sectoare mai productive. In plus, BERD apreciaza ca robotii vor ajuta la acoperirea deficitului de personal in Europa de Est, o regiune cu o populatie imbatranita unde companiile se plang ca nu pot gasi suficienti angajati calificati pentru a ocupa toate locurile de munca vacante. Raportul subliniaza, de asemenea, ca utilizarea crescuta a robotilor este unul din factorii care stau in spatele declinului gradului de ocupare in cele 11 tari studiate. Locurile de munca in agricultura si sectorul manufacturier din regiunea Europei de Est au scazut cu 4% respectiv 2% in deceniul 2006-2016, subliniaza BERD.Cand vine vorba de locurile de munca ocupate de roboti, studiul precizeaza ca principalul factor au fost investitiile straine directe. Slovacia si Slovenia utilizeaza 93 de roboti la fiecare 10.000 de muncitori din sectorul manufacturier, cel mai ridicat procent din regiunea BERD, un nivel comparabil cu cel inregistrat in tari precum Brazilia, China si Africa de Sud, sustine BERD.