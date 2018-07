Romania a inregistrat cea mai mare crestere din UE a numarului de angajati in sectorul guvernamental

Conform Eurostat, printre cei care lucreaza in sectorul guvernamental se afla functionarii publici si alti angajati guvernamentali (la nivel national, regional si local), precum si fortele armate.Limitele sectorului guvernamental variaza in randul statelor membre ale Uniunii Europene, de exemplu locurile de munca din domeniul educatiei sau sanatatii fac parte din sectorul guvernamental in unele tari, in timp ce in altele nu fac parte.In perioada 2000 - 2016, cel mai semnificativ avans din UE al procentului de angajati in sectorul guvernamental s-a inregistrat Romania, Ungaria si Slovenia, iar cel mai scazut in Slovacia, Marea Britanie si Italia.In 2016, la nivelul UE, procentul de angajati in sectorul guvernamental era de 16%, cel mai ridicat nivel fiind in Suedia (29% din totalul angajatilor), Danemarca (28%), Finlanda (25%), Estonia (23%), Lituania, Franta si Ungaria (toate cu 22%), iar cel mai scazut in Germania (10%), Luxemburg (12%), Olanda (13%), Italia (14%), Portugalia, Irlanda si Spania (toate cu 15%) si Romania (putin peste 15%).Eurostat precizeaza ca datele pentru Ungaria si Romania sunt din 2015.In 2014, la nivelul UE, castigurile lunare brute in administratia publica si aparare (excluzand sectorul educatiei si sanatatii publice) erau de 2.600 de euro.Cel mai ridicat nivel in 2014 se inregistra in Danemarca (4.500 euro), Irlanda (4.300 euro), Suedia (3.700 euro) si Olanda (3.600 euro), iar cel mai scazut in Bulgaria (500 euro), Romania (600 euro) si Ungaria (700 euro) .